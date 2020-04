Detingut un jove per tràfic de drogues a Llutxent després de ser interceptat en un control

El detingut va ser interceptat en un control del compliment de les mesures establides en el Reial decret 463/2020 pel qual es va decretar l'estat d'alarma en tot el territori nacional, després de no ser "convincent" en la justificació dels motius pels quals es trobava en la via pública.

Els agents van practicar un registre superficial del seu vehicle en el qual van intervenir gran quantitat de diners fraccionats en bitllets de divers valor així com amb 40 grams de suposada marihuana. En eixe mateix instant, es va procedir a la seua detenció i trasllat a l'aquarterament de la Guàrdia Civil de Benigànim en el marc de l'operació 'Blunderbuss', per a continuar amb la gestions d'investigació.

Com a conseqüència d'aquestes perquisicions, es van practicar dos registres, un en la mateixa vivenda del detingut i un altre en un magatzem propietat de la família, on es va procedir a l'aprehensió de substàncies estupefaents, cocaïna d'alta puresa coneguda com 'alita de mosca', cabdells secs de marihuana, així com diferents utensilis per a preparar les dosis, tres rotllos de fil metàl·lic de precinte de color verd, dos tisores, dos bàscules de precisió, llavors de cànnabis, jardineres, entre altre material.

El resultat final de l'operació es va saldar amb la intervenció de 2.310 euros en bitllets de divers valor, 250 grams de cabdells de marihuana secs i 15 grams de cocaïna de gran puresa. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció nº 1 d'Ontinyent.