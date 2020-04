Científicos suecos desarrollan un test para el coronavirus con una eficacia del 100%

Un grupo de científicos suecos ha desarrollado un test para el coronavirus que ha arrojado en los primeros ensayos clínicos una eficacia del 100%. Se trata de un estudio llevado a cabo por la profesora Sophia Hober, del Royal Institute of Technology (KTH), junto con la médica especialista Charlotte Thålin, del Hospital Danderyds.

Para probarlo han llevado a cabo un estudio con 500 empleados del hospital Danderyds, que han presentado muestras de sangre y respondido una encuesta completadas. A continuación, se analizó un tercio de las pruebas de anticuerpos y el método parece tener una alta precisión, según ha explicado el diario sueco Aftonbladet.

Hober ha explicado que hasta ahora han obtenido una eficacia del 100% -gracias a la "sensibilidad y especificidad" del método-. Estos buenos resultados, apunta, se deben a que no solo usaron una proteína del virus, sino muchas variantes al mismo tiempo.

La profesora explica que el hecho de centrarse en el análisis de una sola proteína puede aumentar el riesgo de obtener una respuesta positiva, a pesar de que la persona no haya estado enferma. "Hemos visto que en los controles negativos, si solo hubiéramos seleccionado una, habríamos tenido varios casos en los que habríamos pensado que la persona tenía el virus, a pesar de que la sangre que analizamos era de 2019", detalla.

400 muestras más

Alrededor de 30 investigadores del KTH, SciLifeLab y el hospital de Danderyd han participado en este estudio desde finales de marzo. En vista de los resultados, la Agencia de Salud Pública ha ordenado otras 400 muestras. Hober espera que la prueba pueda extenderse a los hospitales de emergencia, residencias de ancianos y atención primaria pronto.

Preguntada por si las personas que habían estado más enfermas tenían más anticuerpos, la profesora ha matizado que es "demasiado pronto para responder". No obstante, incide, un hombre que no se había sentido enfermo tenía muchos anticuerpos, mientras que otro que había tenido más síntomas no tenía ese nivel.