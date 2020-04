Vanessa Hudgens se graba cantando 'Breaking Free' tras la ausencia de Zac Efron en la reunión de 'HSM'

La actriz Vanessa Hudgens revolucionó Instagram este domingo tras publicar un vídeo en el que aparece interpretando Breaking Free, una de las canciones más populares de la saga de High School Musical, en la que le acompaña Zac Efron.

La intérprete, de 31 años, rememora viejos tiempos cantando el tema dentro de su coche, tal y como se comprueba en la grabación, que ya supera las 14 millones de reproducciones y que arrancó una sonrisa a los fans, quienes aplaudieron la idea de la artista y no dudaron en sacar algunas hipótesis.

Y es que algunos usuarios consideran que podría tratarse de una indirecta para Zac Efron, con quien la compositora protagonizó uno de los romances más famosos del universo Disney, y que terminó hace más de diez años, dejando un gran vacío en los corazones de sus seguidores.

Zac Efron faltó a la reunión de 'HSM'

Además, la pasada semana, los intérpretes de la ficción musical se reunieron en el programa The Disney Family Singalong, de la cadena estadounidense ABC, donde quisieron mandar ánimos frente a la lucha contra el coronavirus desde sus respectivos hogares.

En esta emisión, los protagonistas de High School Musical cantaron juntos We're all in this together, dando lugar a uno de los momentos más emotivos de la cita. Asimismo, Zac Efron solo apareció unos segundos y su esperado reencuentro con Vanessa Hudgens no llegó a producirse.

La pareja de intérpretes marca distancias

La ausencia del intérprete causó un gran revuelo entre los espectadores, lo que provocó que una fuente cercana al actor revelara al medio Hollywood Life las supuestas razones por las que no quiso estar presente en el reencuentro, donde podría haber cantado Breaking Free junto a Hudgens.

"Ya no se hablan, así que trabajar juntos en una situación así sería demasiado difícil porque a él le hubiera gustado ensayar para hacerlo perfecto. Pero eso hubiera significado trabajar con Vanessa y él no quiere eso en su vida", contó.

La actriz no se ha pronunciado sobre la actitud de Zac Efron, por lo que el vídeo podría tratarse de una disimulada llamada de atención a su novio de la adolescencia. De momento, los fans deberán sacar sus propias conclusiones.