Ni mascarillas, ni test masivos: la oposición critica que Sánchez prepare una desescalada "sin garantías"

La oposición mantiene la lupa sobre el Gobierno en la crisis del coronavirus, y ahora sus discursos se centran en la falta de garantías para la desescalada. Esa fue la principal crítica que tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas hicieron este lunes a Pedro Sánchez. Según los líderes de PP y Ciudadanos, el país no cuenta con mascarillas suficientes ni ha realizado test masivos para que el desconfinamiento sea seguro.

El propio Casado ha exigido a Sánchez "test masivos" para una desescalada con garantías, un fondo de liquidez para las autonomías similar al que él mismo pide en Europa e inyectar liquidez a las empresas para que no cierren y "los ERTE no se conviertan en ERE". Fue especialmente duro en este sentido: "Este Gobierno no tiene plan, no hay nadie al volante".

"Si no hay test es imposible que reabramos la economía y es muy difícil poder prevenir que no haya rebrotes si hay personas asintomáticas que ya están en la calle", aseguró el líder de los populares, para quien la realización de test es muy relevante, dado que no se conocen "las cifras de asintomáticos".

Para Pablo Casado, las medidas económicas tienen especial relevancia en la situación en la que se vive. Ha hecho una comparación con el fondo de reconstrucción que se ha propuesto a nivel de la UE. Los presidentes autonómicos del PP han solicitado que "ese fondo de liquidez que él pide para Europa lo tuviera para las autonomías, que son las que están dando el callo en los hospitales, las residencias de mayores y en los servicios de proximidad a las familias más vulnerables". Sin embargo, ha dicho que el Gobierno se dedica, a su juicio, a quitarles dinero con los fondos de formación a parados o al no devolverles los 2.500 millones en concepto de IVA.

También ha criticado duramente que el Gobierno siga sin abonar su prestación "a esos cuatro millones de españoles" que se han acogido a un ERTE y llevan sin cobrar desde el 31 de marzo". Tras resaltar que la situación económica es "muy preocupante", ha pedido ayudar a las empresas y los autónomos con liquidez y bajadas de impuestos para que no echen a "persiana" y no haya más paro.

Por su parte, Inés Arrimadas ha puesto en duda que el Gobierno pueda planificar el desconfinamiento de la población cuando, según ha indicado, ni siquiera está garantizando el suministro de mascarillas ni la realización masiva de test para detectar el coronavirus.

"Esto llega un momento en que ya no se va a poder alargar mucho más". En palabras de la dirigente, al Gobierno le queda ya poco tiempo para demostrar "si realmente tiene ganas de consensuar las medidas con alguien o si simplemente es una retórica que no quiere llenar de contenido", comentó la presidenta de Cs.