Ábalos abre la puerta a poder viajar en verano a las segundas residencias en función de "dónde se ubiquen"

Las salidas vacacionales de este verano siguen en el aire. Este lunes, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró que el Gobierno ya está preparando los pasos a seguir en la desescalada, pero no aclaró si los ciudadanos que las tengan podrán trasladarse las segundas residencias. "Dependerá", dijo, de cómo evolucione la pandemia, y es posible que también de la distancia a la que se encuentre del domicilio habitual.

Así lo planteó Ábalos este lunes en la comisión de Transportes del Congreso, a la que acudió para ofrecer explicaciones de su gestión en la crisis del coronavirus y donde volvió a exponer los datos de reducción de la movilidad provocados por el estado de alarma. El ministro, no obstante, fue preguntado por sus declaraciones de hace unos días, en las que abría la puerta a que los turistas alemanes que tuvieran una segunda residencia en España pudieran entrar en verano al país. Y se mostró cauto a la hora de referirse a la posibilidad de disfrutar de estas casas de veraneo.

Preguntado entonces por estos ciudadanos procedentes de Alemania, Ábalos señaló que "tenemos territorios que básicamente viven del turismo y tenemos que ver si podemos abrir algunas vías de compromiso y responsabilidad entre ambos países que nos garanticen la seguridad sanitaria". Pero este lunes, fue más parco y señaló que el uso de las segundas residencias "dependerá de la desescalada".

"Su uso o no dependerá de donde se ubiquen, habrá menos riesgo si tengo mi segunda residencia a 15 minutos que si me tengo que cruzar España", explicó el ministro de Transportes, que dejó entrever que el Gobierno se plantea -aunque el plan no está aún terminado- un confinamiento "en el territorio" en lugar de en el domicilio. Es decir: que los ciudadanos, en los próximos meses, podrían desplazarse por su provincia o comunidad, pero no a otras, siempre que estos planes se pongan finalmente en marcha.

"Hay que preservar sobre todo a los territorios que no han tenido contagios. Pienso en las islas sobre todo", explicó a este respecto Ábalos, que insistió en que, como lleva insistiendo días el Ejecutivo, "la desescalada deberá ser asimétrica". Y, para ello, habrá que "controlar los desplazamientos interprovinciales", para evitar que las zonas menos afectadas por el coronavirus se vean perjudicadas por la llegada de turistas procedentes de zonas más golpeadas.