No renuncies a las flores el Día de la Madre y sorprende a la tuya con un ramo a domicilio

Ninguna madre se va a cansar de que sus hijos le digan (o le demuestren) un "te quiero" y, aunque no hay fecha en el calendario para ello, cada primer domingo de mayo es una muy buena oportunidad de hacerlo. Esa jornada se celebra el Día de la Madre, un momento de decirle a la tuya que es única, que como ella no hay otra y de agradecerle todo lo que ha hecho (y sigue haciendo) por ti. Este año, viviremos un día, si cabe, más especial y no habrá videollamada familiar que no incluya un "¡Felicidades, mamá!".

Sin embargo, más allá de la felicitación online, este año te has propuesto sorprender a tu madre con un detalle emocionante. Sabes que ya no basta con esos regalos hand made que se elaboraban con mimo (y con mucha paciencia de los profesores) en los colegios y guarderías y que ella guardaba como un tesoro. Ahora quieres demostrarle aún más lo importante que es que ella esté siempre ahí. Pero, ¿entonces cómo acertamos con su regalo? Has pensado en un beauty gadget de lo más novedoso y, también, en prepararle un desayuno de altura digno de una reina.

Pero, si hay algo que nunca falla (y menos, si no se lo espera) son las flores, capaces de expresar muchos sentimientos sin necesidad de palabras. FloraQueen quiere ayudarte a sorprender a tu madre gracias a su servicio a domicilio y, para ello, han preparado unas ofertas y unas propuestas especiales para que este Día de la Madre sea único. ¿Quieres sorprender a la tuya?

Dinos cómo es tu madre... ¡y te diremos qué ramo enviarle!

1 Para mamás clásicas Si la innovación con tu madre es una pérdida de tiempo, no te compliques y hazle llegar un ramo tradicional (¡con nota incluida!) con el que la lagrimita esté asegurada. Las rosas y los lirios del modelo ‘Tercipelo’ están hechos para ella, pues tiene esa esencia suave, cálida y acogedora que tanto te recuerda a ella.

2 Para mamás primerizas Haya dado ya a luz (o no), su primer ramo como mamá debe ser del tipo romántico, para que genere un recuerdo imborrable al que le encante viajar por mucho que pasen los años. Este bicolor de crisantemos, rosas, hypericum, calas y salix es perfecto para ella, pues tiene un toque elegante sin perder la esencia juvenil de la que gozan aquellas que dan sus primeros pasos en la maternidad.

3 Para mamás con mucha experiencia Para esas valientes que ya han dado el do de pecho como madre (¡y ahora lo dan como abuelas!), lo mejor es optar por un ramo de flores muy variado que le recuerde a las mil y una aventuras que les hacemos vivir. Este en tonos melocotón, que incluye rosas, lirios, gerberas, crisantemos y alstroemerias, rebosa alegría y, también, un aroma muy agradable que inundará su salón y nos hará estar muy presentes en su día.

4 Para mamás muy dulces Si hay algo que caracteriza a tu madre es que, aunque esté muy enfadada contigo, siempre te habla con delicadeza y con cariño... Y, además, ¡es una apasionada del color rosa! Si ves a tu progenitora reflejada en estas palabras, este ramo de gerberas, crisantemos y gypsophila es el indicado para ella.

