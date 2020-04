Coronavirus.- Intersindical convoca un minut de silenci aquest dimarts per les víctimes de Covid-19 i d'accident laboral

El sindicat ha lamentat que la declaració de l'estat d'alarma, el confinament i la pandèmia de la Covid-19, "enmig d'una declarada emergència climàtica", ha generat "una situació dramàtica" i de "col·lapse en tots els àmbits", per la qual cosa aquest 28 d'abril s'ha convertit en un dia de dol per totes les víctimes del coronavirus en el treball i en la societat", ha explicat en un comunicat.

Per açò, l'àrea de Salut Laboral d'Intersindical ha convocat, dins de la campanya 'Fem front al coronavirus, per la Salut Laboral', un minut de silenci a les 12 hores d'aquest dimarts, en el qual també convida a encendre un ciri en "memòria i homenatge de les persones que han mort o perdut la salut per accidents i malalties professionals, inclosa la COVID-19".

"Exigim que es garantisca la seguretat i salut en el treball sempre, també durant la pandèmia. Que es planifique i s'integre en els sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral la preparació per a casos d'emergència", ha reivindicat el sindicat.

Intersindical ha demanat que s'avaluen tots els riscos i s'adopten mesures de protecció i control dels riscos biològics (amb possible contagi per infecció), dels ergonòmics, físics, ambientals i químics, i, a més, del tractament de l'estrés i els riscos psicosocials, la violència i l'assetjament en el treball".