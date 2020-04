Bugallo reconoce aglomeraciones "puntuales" y avisa de que se sancionará la desobediencia reiterada

Bugallo ha destacado que únicamente se han registrado momentos "puntuales" de aglomeraciones este domingo, que se solucionaron con requerimientos que fueron "atendidos al momento". No obstante, ha advertido de que la obligación de respetar las normas de seguridad y de distanciamiento y de que se sancionarán aquellos casos en los que se certifique la desobediencia de forma reiterada.

El regidor de Santiago ha apelado de nuevo a la "responsabilidad" de los vecinos, sobre todo de los adultos, ante la falta de personal suficiente de las fuerzas de seguridad para vigilar el cumplimiento de las medidas y control a 12.000 menores y sus acompañantes.

"Lo que vimos de incumplimientos han sido más por los mayores que por los menores", ha advertido, para insistir en la importancia de seguir la normativa, respetar la distancia de seguridad, salir un máximo de una hora al día y no más lejos de un kilómetro desde su domicilio.

Los parques municipales permanecerán abiertos, salvo los infantiles, ha añadido, para insisto en que la vigilancia policial "no puede sustituir a la responsabilidad personal de cada uno". De momento no se han practicado sanciones a raíz de estas nuevas medidas, pero Bugallo no lo descarta para aquellos casos de actitudes de incumplimiento reiterado.

También se ha detectado una importante afluencia de ciudadanos en las últimas jornadas en las instalaciones de la Praza de Abastos, y se ha solicitado al cuerpo de Bomberos y a Protección Civil que elaboren una propuesta para tomar medidas de cara al control de aforos y las medidas de seguridad.

JUNTA DE GOBIERNO

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado el nuevo calendario fiscal, tras el acuerdo plenario del pasado viernes, por la que se amplían los plazos para el pago de impuestos de vehículos de tracción mecánica (hasta el 5 de julio), del IBI (5 de octubre), o de las tasas por ocupación de la vía pública (vados, 5 de septiembre, y sillas y mesas, 5 de noviembre).

También se ha ampliado el contrato con cinco cadenas comerciales dentro del programa de ticket especial de compra, por un importe de 90.000 euros; se ha aprobado la adquisición de equipos informáticos con firma digital para teletrabajo de empleados municipales; y la adquisición de 25.000 máscaras quirúrgicas.

Además se ha acordado el levantamiento de la suspensión de los contratos del servicio de limpieza de edificios municipales y de la licitación de obra del muro de Fontiñas.