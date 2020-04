Cooperació.- Generalitat demanarà a l'Audiència que aclarisca la responsabilitat civil i Fiscalia estudia recurs al TS

20M EP

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana demanarà a l'Audiència de València un aclariment respecte a la sentència de les peces 2 i 3 del cas Cooperació, en la qual es condemna l'exconseller de Solidaritat i exportaveu del PP en les Corts Rafael Blasco a un any de presó per frau en ajudes al Tercer Món, quant a les responsabilitats econòmiques. Per la seua banda, la Fiscalia estudia un recurs davant el Tribunal Suprem (TS) i la Coordinadora Valenciana d'ONGD -tercera acusació- també ha anunciat que ho tramitarà.