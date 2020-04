La emotiva primera aparición del hijo de Michael Bublé, en un directo de Instagram, tras vencer al cáncer

Michael Bublé y Luisiana Lopilato tuvieron un invitado sorpresa en su último directo por redes sociales. La pareja contó con la compañía de su hijo mayor Noah, de seis años, quien se coló durante la charla que mantuvieron sus progenitores con varios fans.

El pequeño fue diagnosticado de cáncer de hígado con tan solo dos años. Esta era su primera aparición pública tras vencer a la enfermedad. "Él es nuestro gran superhéroe. Este niño es una gran inspiración para nosotros y fue la gran inspiración para hacer esto con ustedes”, comentó Bublé.

El niño le pidió a su padre que interpretara una canción con su guitarra de juguete, una petición que su padre aceptó sin pensárselo. Además, su padre aprovechó para preguntarle por qué los viernes eran su día favorito de la semana.

"Porque me dan dulces", contestó Noah. "No, no obtienes dulces", contestó Michael antes de volver a formularle la pregunta. "¡Porque puedo dormir en tu cama!", contestó el pequeño. Y es que la pareja contó que la única diferencia en estos días de confinamiento es que los viernes, sábados y domingos los niños pueden dormir en la cama con sus padres.

El cantante y la modelo argentina quisieron despedirse de sus fans y agradecer el apoyo recibido y aprovecharon para mandar un mensaje de ánimo en estos duros momentos de cuarentena: "Tenemos días buenos y días malos, ¿saben? Esta familia ha pasado por muchas cosas y todavía pasar por mucho", comentó.