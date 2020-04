Las aseguradoras tienen que devolver el importe de los servicios funerarios que no se puedan prestar por el Covid-19

En una situación que no imaginábamos vivir como una pandemia, podemos encontrarnos con que nuestro seguro no cubra algunos servicios que dábamos por hecho que sí lo hacía o que no pueda ofrecernos un servicio contratado y deba devolvernos dinero, por lo que no está de más echar un vistazo a las pólizas para recordar las coberturas. Por ejemplo, si el seguro de vida cubre las epidemias o, en el caso de decesos qué servicios no se van a prestar, ya que las aseguradoras están obligadas a devolver el dinero.

Jesús Díaz, abogado de Adicae y especialista en seguros, asegura que este sector no se ha modificado en rasgos generales, ni las coberturas ni los precios durante la epidemia de coronavirus, pero aconseja revisar los servicios contratados. Advierte sobre todo de los seguros de decesos, ya que debido al coronavirus, muchos servicios funerarios están prohibidos y, por tanto, no se van a prestar. Es el caso de velatorios, envíos de coronas de flores, coches fúnebres o de acompañamiento, etc. "La ley del contrato del seguro de 1980 contempla que ante la imposibilidad de dar estos servicios tienen que devolver el dinero", explica.

Recuerda esta recomendación porque en momentos tan duros como estos, en los que se ha perdido a un familiar, es posible que no se piense en estos detalles, aunque debe ser la propia compañía quien informe a los interesados. "Si el seguro no lo devuelve a los herederos lo que corresponde motu proprio, tienen que dirigirse a la aseguradora o presentar una reclamación administrativa o ir a los tribunales", advierte, ya que este tipo de gastos, aunque varían dependiendo de la póliza contratadas, pueden superar los 2.000 euros.

Por el momento, los consumidores no han tenido que hacer muchas reclamaciones con respecto a sus seguros. Según los datos de Facua, durante el primer mes de estado de alarma solo un 2,9% de las reclamaciones recibidas era del ámbito de los seguros, y en ellas engloban todos los tipos de seguros, no solo decesos. "No es uno de los sectores con más quejas en este periodo", apuntan, aunque en el ránking ocupan el quinto lugar, por detrás de las reclamaciones a las compañías de transportes -sobre todo aerolíneas-, que han recibido el 37% de reclamaciones; el sector del ocio y los servicios vacacionales (21,7%); las compañías de telecomunicaciones (10,1%) y los bancos y entidades financieras (9,6%).

No todos los seguros cubren epidemias

Para aquellos que no tengan un seguro de vida contratado y hayan visto en este momento de incertidumbre una oportunidad para estar cubierto, Díaz insiste en la importancia de revisar las coberturas que ofrece cada seguro, ya que algunas compañías no cubren los siniestros derivados de enfermedades infecciosas que se consideren epidemias, aunque sí hay otras muchas que lo cubren.

Aunque pensar en hacerse un seguro de vida siempre es algo personal, este abogado recomienda a los que hayan dado el paso en las últimas semanas o piense hacerlo ahora dada la situación actual, a que "reciba toda la información con claridad" por si hay algunos supuestos que se cubren desde el inicio o solo a partir del primer año, y a que se haga una declaración responsable también por parte del contratante.

"Si una persona contrata un seguro teniendo coronavirus y no informa a la compañía, aunque ésta cubra este tipo de supuestos, si la persona muere, pueden no pagar lo comprometido a los herederos", advierte Díaz. No obstante, asegura que las compañías "tienen bastante menos litigiosidad y hay menos intentos de abusos" que en otros sectores..