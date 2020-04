La Generalitat estudia el model de seguretat en platges per a la seua reobertura a l'estiu

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat aquest dilluns que tenen en marxa un estudi per a saber com seria el model de seguretat en platges per a evitar la propagació del coronavirus. "Crec que es pot avançar per a anar a les platges aquest estiu amb unes condicions determinades", ha augurat.

Aquest procés sempre aniria en funció de com avance la pandèmia i de la mà de la indústria hotelera. La reobertura no serà, en tot cas, "generalitzada en un primer moment ni en tota la Comunitat Valenciana al mateix temps", ha subratllat en una entrevista en 'El programa d'Ana Rosa'.

Puig també ha advocat perquè les persones que tenen segones residències en la costa valenciana puguen desplaçar-se a elles aquest estiu, "amb totes les condicions de seguretat i no sols de l'àmbit nacional".

En tot cas, ha recordat que la pandèmia és global i el turisme també, per la qual cosa "les decisions locals s'han d'adaptar" fins que el trànsit aeri es restablisca "en condicions". "En funció de la demanda internacional tindrem major o menor capacitat d'èxit", ha subratllat recordant que el turisme i les exportacions van permetre l'eixida de la crisi de 2008.

Més enllà del turisme, ha insistit que "és un error immens contraposar activitat econòmica amb seguretat; no és raonable" i en què les decisions transcendeixen Europa. "Es pot obrir l'activitat cada vegada més, però mantenint les noves formes de seguretat per a no anar cap endarrere", ha defensat, posant com a exemple el sector de la ceràmica que ja està en funcionament".

Unitat sense oblidar les singularitats

El també líder del PSPV ha tornat a advocar per la unitat d'acció que "ja ha funcionat", però sense "atomitzar la presa de decisions". Ha posat l'accent que el comandament únic del Govern no oblide la singularitat d'Espanya: "Les singularitats cal tindre-les en compte, i també la capacitat de les autonomies d'aportar a eixe missatge comú".

Sota aquest prisma, ha destacat que la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge "va avançar en el sentit correcte" i que des de l'inici mantenen una "relació permanent" fins i tot quan calia prendre decisions ràpides.

Per a Puig, "no hi ha tantes diferències" entre els presidents autonòmics, sinó "bastant sentit d'eixida comuna". "Una altra cosa és que algú, en moments determinats, en termes polítics vulga subratllar la diferència", ha lliscat, remarcant que tots són "conscients" que la situació és molt millor que fa unes setmanes. I ha recalcat: "Café per a tots no pot haver-hi".

En clau valenciana, ha insistit que és un bon moment per a "mantindre l'empatia" i pensar en l'interés general "molt més que en qualsevol partidista" per a aconseguir el pacte de reconstrucció de la Comunitat. També ha agraït el tarannà obert i propositiu dels partits de l'oposició "en molts casos".