Puig demana no culpar a la majoria de casos puntuals d'irresponsabilitat: "Continuem confiant en la gent".

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, veu injust culpar a la majoria de la societat de les "accions molt puntuals" d'irresponsabilitat que es van produir aquest diumenge en el primer dia d'eixida dels xiquets durant l'estat d'alarma. "Continuem confiant en la gent", ha recalcat.

En una entrevista amb Ana Rosa Quintana, ha lloat la "maduresa enorme" de la societat espanyola en les últimes setmanes i ha cridat a la corresponsabilitat tant en l'àmbit polític com l'autonòmic. "L'èxit en la lluita contra la pandèmia són les persones", ha asseverat.

Per tant, encara que "sempre hi ha excepcions", ha rebutjat que calga "exacerbar" les imatges d'aglomeracions en parcs ni "posar-les com a exemple de l'actitud de la immensa majoria de les famílies perquè és injust".

De cara al desconfinament, a l'espera del pla que aprovarà aquest dimarts el Govern, ha demanat de nou "extraordinària prudència". "Es pot obrir l'activitat econòmica cada vegada més, però mantenint les noves formes de seguretat per a no anar cap endarrere", ha defensat.

Puig ha tornat a posar en relleu els "senyals d'esperança" que va anunciar aquest diumenge, amb més de 300 municipis de la Comunitat sense cap nou cas de Covid-19 en les últimes setmanes, més de la meitat de malalts curats (6.200 persones) o la meitat d'UCI ocupades. "Són dades molt positives però seguim en una situació complicada", ha remarcat.