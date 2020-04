Curro Nicolau solicita ahora al Supremo poder circular "libremente" con su hija y denuncia vivir en "un Estado policial"

Cedida por C. N.

El abogado valenciano Curro Nicolau ha solicitado ahora poder pasear "libremente" con su hija menor de edad en un recurso que amplía el que ya fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo, y en el que, como adelantó 20minutos.es, reclamaba poder trasladarse a su segunda residencia en Alp (Girona) y reunirse con familiares y amigos.

El recurso presentado este lunes ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 492/2020 y la Orden Ministerial que habilita a salir a los menores de 14 años al entender que "vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 14 CE al marginar a los menores de 14 a 18 años y que vulnera los derechos fundamentales de libertad y circulación y reunión al prorrogar injustificadamente las medidas del Estado de alarma".

Familias paseaban cerca de una playa de Barcelona en el primer día en que se permite salir con niños a la calle desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus. EUROPA PRESS

Según ha asegurado al Tribunal Supremo, en un recurso al que ha tenido acceso 20minutos.es, el recurrente denuncia que "existe un cambio de circunstancias que exigen de inmediato el restablecimiento de los derechos a la libertad, libre circulación y reunión" y argumenta que "el propio Real Decreto manifiesta que no existe un horizonte temporal al confinamiento hasta que no haya una vacuna o tratamiento eficaz o la inmunidad de la población".

"Inexistencia de un horizonte para el desconfinamiento"

El abogado Curro Nicolau denuncia en el recurso presentado al Tribunal Supremo que "la inexistencia de un horizonte temporal para el desconfinamiento, y la falta de acomodo constitucional del Estado de alarma declarado, ponen de manifiesto que el poder ejecutivo, el Gobierno, se ha extralimitado y ha hecho un uso abusivo del Estado de alarma en cuanto a la restricción, más bien entendemos quasi anulación de los derechos fundamentales, al aplicar y mantener sine die unas medidas que resultan absolutamente desproporcionadas, convirtiendo el Estado español en un "estado policial" donde no existe libertad, siendo el derecho fundamental de libertad la mayor expresión de nuestro Estado de derecho".

Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante un control para garantizar el cumplimento del confinamiento. EFE

Asimismo, el abogado Curro Nicolau denuncia en su recurso que el Real Decreto no ha establecido los criterios objetivos bajo los cuales se va a desescalar el confinamiento, ni los criterios para adoptar las medidas a todo el territorio nacional, considerando que no es lo mismo la Comunidad de Madrid, que la valenciana o la de Aragón o Baleares.

En este sentido, el abogado argumenta que "el Estado no ha dado las razones suficientes para mantener la suspensión de derechos fundamentales acordadas, no ha justificado cuál es la capacidad actual del sistema sanitario, ni cuáles son los objetivos que permitan saber cuándo volveremos a tener un libre ejercicio de los derechos fundamentales, ya que parece claro que la vida normal no volverá hasta que tengamos la vacuna o el tratamiento eficaz.

Y estos objetivos se encuentran ausentes de justificación en el Real Decreto 492/2020, no constan datos concretos de la situación del sistema sanitario, y la evaluación necesaria de las medidas drásticas que supone el Estado de Alarma, tales como el ámbito territorial y la situación de cada Comunidad autónoma.

Una farmacia de Madrid. Jorge París

En el escrito Curro Nicolau señala que "las circunstancias sociales y sanitarias que condujeron a la declaración del estado de alarma han cambiado sustancialmente, ya que el sistema sanitario se ha podido adaptar para dar cobertura a la epidemia, las farmacias ya disponen de protección para la población, y los hospitales públicos y privados disponen de capacidad suficiente para detectar los infectados y atender a la población, incluso muchas empresas ya disponen de medios de detección del virus para proteger el normal desenvolvimiento de la actividad".

Ausencia de vacuna

Y añade que si como se justifica en la exposición de motivos la vuelta a la normalidad no será posible hasta que haya una vacuna, "los ciudadanos debemos aprender a vivir con el riesgo de contagio, con las medidas de salud pública necesarias o de prevención, a realizar un ejercicio socialmente responsable de los derechos y libertades, adoptando las medidas de protección necesarias que en su caso se acuerden para evitar el contagio".

Los vecinos de Marcos decoran sus balcones y ventanas para felicitarle. Ángel Medina / EFE

Por último, sostiene el abogado Curro Nicolau que "lo que el Tribunal Supremo no puede permitir, es que se utilice la declaración de alarma, y se apliquen unas medidas propias de un estado de excepción o sitio, se impida el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, causando además otros daños a la salud de las personas, tanto psicológicos como físicos derivados del confinamiento, todo ello sin un horizonte temporal, manteniendo el ejercicio de derechos y libertades como si estuviéramos en un estado totalitario".

Recorrido judicial del recurso

El Tribunal Supremo solicitó el expediente administrativo por el cual había decidido declarar el estado de alarma al Ministerio de Presidencia, que dirige la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, a raíz del recurso del letrado Curro Nicolau, quien alegaba que se habrían vulnerado, supuestamente, sus derechos fundamentales.

Juristas discrepan sobre el recorrido judicial del recurso, a quien creen que el Tribunal Supremo lo archivará y otros que consideran que podría trasladarlo al Tribunal Constitucional. El fiscal solicitó a la sala del Tribunal Supremo que archivara la causa.

Por su parte, Curro Nicolau y el equipo jurídico que le acompaña prepara nuevos recursos, según recalca, "en defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales".