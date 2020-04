Coronavirus.-El Ronquillo aplaza a 2021 los actos del Bicentenario de su segregación de Santa Olalla del Cala

El deseo del equipo de Gobierno es que todo el municipio se implique en las distintas actividades programadas para la efeméride. "Además de un gran acto institucional, estaba prevista una recreación histórica de ese hito con la participación de todos los vecinos, algo que las circunstancias actuales impiden y, con casi toda probabilidad, también lo harán en otoño aunque haya una vuelta progresiva a la normalidad", ha afirmado el alcalde, el socialista José Antonio López, a Europa Press.

En este sentido, junto a una serie de exposiciones sobre el citado acontecimiento, se había contemplado en mayo una representación teatral que tendría su foco principal en la antigua posada de José Diego Fernández Rufo -la denominada casa de 'El Ronco'- donde las crónicas de la época sitúan el origen de las confabulaciones que desbarataron los planes de los franceses en la guerra de principios del XIX.

Por otra parte, el equipo de gobierno aún no decidido el futuro de la Feria de la localidad, prevista del 5 al 9 de agosto. "Es una decisión que está sobre la mesa y que tomaremos en los próximos días", ha asegurado.

Por último, el alcalde ha asegurado que desde el Distrito Sanitario de la Junta no le han confirmado si en la localidad hay o no un vecino afectado y en qué estado de salud se encuentra. "No nos interesa saber quién es sino si se ha restablecido, está aislado en su domicilio o se halla ingresado en algún centro hospitalario para no generar más alarma de la necesaria", ha añadido López.