Ariana Grande estalla contra sus fans por imitarla en TikTok: "Estas chicas piensan que hacen una buen imitación de mí"

Ariana Grande cuenta con un séquito de seguidores alrededor del mundo. Una fama que, en ocasiones, puede generar estrés y, quizá eso, provocó que la cantante explotara con sus fans por imitarla en una de las apps de moda durante esta cuarentena: TikTok.

La artista está cansada de ver imitaciones sobre ella y no dudó en explresarlo a través de sus redes sociales. "Oh, Dios... Estas chicas de TikTok con la coleta alta piensan que poner esa voz, llevar un eyeliner grueso y sudadera grande es hacer una buena imitación de mí...", escribió.

Ariana es una de las famosas más imitadas debido a su estilo definido: melena larga, coleta y eyeliner. Un look cada vez más imitado por sus fans.

Sin embargo, la intérprete de Thank U, Next va más allá: no está enfada por copiarle el aspecto, si no por intentar imitarla hablando o cantando, algo que calificó como "degradante".

ARIANA REALLY SPOKE ABOUT HER TIK TOK IMPERSONATOR IM DEAD pic.twitter.com/BXqDzVPJhw — rey 🕷🕸✨ (@repuholland) April 23, 2020

La artista reconoció que "degrada su trabajo vocal", un trabajo que le ha costado años de conseguir para convertirse en una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial. Pese a su enfado, hay que reconocer que sus imitadores no lo hacen nada mal.