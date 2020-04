Coronavirus.- La renta social extraordinaria del COVID llega a 3.846 familias de Baleares, con 2,1 millones

Sumado a los 1,95 millones de la renta social ordinaria, suponen que el Govern dedicará este abril unos cuatro millones de euros a renta social garantizada, duplicando el montante habitual de esta renta, según ha informado la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en rueda de prensa.

De estas 3.846 familias, 3.092 residen en la isla de Mallorca, 188 en Menorca, 413 en Ibiza y 153 en Formentera. Si se extrapolan los datos por número de familias, 1.981 familias de un solo miembro, 740 de dos, 545 de tres, 376 de cuatro y 161 de cinco miembros.

Con los perceptores habituales de la renta social garantizada, a finales de este mes habrá 12.387 titulares, que teniendo en cuenta los tamaños de cada núcleo familiar, son alrededor de 22.000 personas.

Estas ayudas son prestaciones económicas a familias que como consecuencia de la crisis del coronavirus se han quedado sin ingresos, y que no tienen acceso a las ayudas puestas en marcha por parte del Estado (por ejemplo, personas a las que no se aplica un ERTE o que no tienen suficiente cotización para recibir prestaciones por desempleo).

Los núcleos familiares recibirán una prestación económica que oscila entre los 459,14 euros, en el caso de una persona sola, a 734 euros, en el caso de una familia integrada por cuatro miembros o 873,35 euros en el caso de una familia de siete miembros. La media es de 545,49 euros.

PRÓXIMOS MESES

Durante la rueda de prensa, Santiago ha avanzado que esta renta extraordinaria "no se acaba aquí" sino que mientras dure el estado de alarma se podrá solicitar. Inicialmente, todas las solicitudes que cumplan los requisitos podrán tener dos mensualidades, si bien la Conselleria lo podrá ampliar a través del Consell de Govern.

Así, esta acción extraordinaria se mantendrá también en el mes de mayo y se irán incorporando personas y familias que se han quedado sin ingresos económicos ni posibilidad de acceder a otras ayudas. Al mismo tiempo, se valorará ampliar esta medida extraordinaria, y por tanto los fondos económicos, un mes más en función de la continuidad del estado de alarma y la puesta en marcha de de Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central.

La consellera ha destacado que han llegado a todas estas personas "en un tiempo muy breve", gracias al trabajo conjunto del personal de la Conselleria, trabajadores sociales de los Ayuntamientos y entidades del tercer sector habilitadas para gestionar la renta social garantizada (Cruz Roja Baleares, Médicos del Mundo, Casal Petit y Cáritas), a quienes Santiago ha expresado su agradecimiento. El Govern modificó la normativa para facilitar la solicitud y flexibilizar las condiciones de acceso.

Santiago ha expresado su "orgullo" por ser de las primeras regiones en impulsar esta renta extraordinaria para cubrir necesidades básicas. "La realidad nos ha mostrado que era muy necesario", ha dicho.

Por otro lado, a preguntas de los medios, Santiago ha apuntado que pueden acogerse también autónomos que demuestren no tener ningún tipo de ingreso, si bien ha añadido que esta renta "no puede ser una sustitución" de la protección estatal a las rentas del trabajo. Por eso, ha reivindicado que el Gobierno de España "dé solución" a las peticiones del colectivo de trabajadores por cuenta propia.