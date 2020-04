Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp han roto después de un año como pareja

Siempre llevaron un amor lejos de los focos, a pesar de que ambos tienen un innegable talento para atraer todos los comentarios y a todos los paparazzis. Pero Timothéé Chalamet y Lily-Rose Depp habían conseguido, con su hermetismo, que a pesar de su juventud y de ser una de las parejas de moda en Hollywood, les dejasen disfrutar tranquilamente de quererse.

Hasta ahora. El propio actor de 24 años (la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis cumple 20 en un mes exactamente, el 27 de mayo) lo ha confirmado sorpresivamente en una entrevista con la revista Vogue británica, información que han confirmado US Weekly.

El protagonista deCall me by your name, Lady Bird, la reciente versión de Mujercitaso la futura Dune de Denis Villeneuve (de la que ya han salido las primeras imágenes) se ha autodefinido para la publicación como "actualmente soltero", pero ni él ni la modelo quieren hacer más declaraciones al respecto.

Lo cierto es que los fans de ambos les habían cogido enorme cariño y resaltaban la enorme complicidad que se les veía estando juntos, en sus paseos por París o Nueva York o dejándose ver besándose en un yate en Capri, Italia.

Esto entronca con cómo se conocieron. Chalamet venía de haber estado saliendo con Lourdes Leon, la hija de Madonna de 23 años, cuando ambos eran estudiantes del Instituto de La Guardia de Música, Artes y Artes Performativas (el La Guardia High School of Music & Art and Performing Arts de La Gran Manzana). Lily-Rose Depp acababa de romper con Ash Stymest, un modelo de 28 años.

En octubre de 2018 coinciden por primera vez en el rodaje de The King (El rey), una película de época de Netflix en la que ambos participaban y cuyo amor saltó de las pantallas a la realidad, confirmando los rumores, con una fotografía de ambos besándose debajo de la lluvia (todo muy hollywoodiense).

Tras ello, durante el año pasado, evitaban dejarse ver juntos a excepción de las premieres de la película del gigante del streaming, pero siempre acompañados por el resto del elenco.

De hecho, su escapada en Italia provenía de su paso anterior por el Festival de Venecia del año pasado, donde sí que se dejaron ver en la alfombra roja. Ahora parece que vuelven a estar solteros, no se sabe desde cuándo (no ha trascendido, como tampoco el cómo ni el porqué), aunque confinados, eso sí, por el coronavirus.