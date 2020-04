Alfonso Merlos reaparece en 'AR' y asegura que es un hombre soltero

El periodista Alfonso Merlos ha reaparecido este lunes en televisión, tras el escándalo por su relación con Marta López y Alexia Rivas, y ha elegido El programa de Ana Rosa para hacerlo. El colaborador se ha defendido de las críticas por su supuesta infidelidad y ha dado su versión de los hechos.

La polémica protagonizada por el periodista durante esta última semana se debe a un vídeo en el que aparece la reportera del programa Socialité, semidesnuna por detrás del colaborador, mientras este realizaba una videollamada en directo.

Al parecer, Merlos mantenía una relación sentimental con Marta López, colaboradora de Telecinco, cuando esta grabación salió a la luz. No obstante, Alfonso Merlos ha aclarado en varios medios que la relación había ternimado. El tertuliano en El programa de Ana Rosa ha explicado que es un hombre soltero y que Alexia vive en su casa.

"He hecho todo lo posible por cuidar y ayudar a Marta", ha comentado el periodista después de declarar en varios medios que, al contrario de lo que ha contado López, él y la colaboradora habían roto su relación. "Si ella considera que no he hecho las cosas bien y que merece unas disculpas, no me duelen prendas en pedírselas", ha añadido Merlos.

El colaborador no solo ha tenido que hacer frente a la polémica y dar su versión públicamente, también ha tenido que esquivar las bromas de Ana Rosa Quintana y las críticas de su compañera, Esther Palomera.

La presentadora, nada más dar comienzo al programa, ha lanzado una indirecta a Merlos:"¿Tú guardas la distancia de seguridad?", le ha preguntado, a lo que él ha respondido afirmativamente. "No sé cómo el pobre puede estar aquí, pero yo te lo agradezco", ha añadido la conductora del magazine.

Esther Palomera ha sido muy tajante con el periodista por su "doble moral" al criticar algunas acciones. Merlos ha reprendido al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por acudir a un supermercado sin mascarilla, lo que le ha reprochado la periodista.

"Deberías de tener un poquito más de cuidado a la hora de aplicar esta doble moral. Has hablado de una España en confinamiento y tu casa parecía cualquier cosa menos una casa en confinamiento", ha terminado la colaboradora. "Yo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa", ha aclarado Merlos para asegurar que no se ha saltado la cuarentena.

El periodista ha contado que Alexia Rivas utilizó el salvoconducto laboral de periodista para ir a casa del colaborador, y que están pasando juntos la cuarentena.