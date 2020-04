Coronavirus.- La xarxa social de barri 'Tens sal?' s'obri a xicotets comerços

Encara que no té un objectiu comercial, durant el temps que dure la crisi obri les seues portes a la disposició dels xicotets comerciants per a informar als veïns si fan repartiment a domicili, tenen botiga online o disposen de vals.

Aquesta iniciativa se suma a altres dos que ja duu a terme la xarxa social: promoure l'ajuda veïnal, sobretot amb els més vulnerables, i una programació diària d'activitats per a fer la quarantena el més amena possible.

L'objectiu de 'Tens sal?' és fer barri i donar resposta als comerciants que s'han vist obligats a tancar les seues persianes o a obrir en horari especial. "Ens necessiten més que mai; l'ajuda veïnal és més important que mai", defenen les seues impulsores en un comunicat.

Es tracta d'una plataforma de barri que permet als veïns comunicar-se de forma senzilla, ajudant les persones vulnerables al fet que no hagen d'abandonar les seues llars per a anar al supermercat o a la farmàcia i donant conversa a les qui viuen soles.

PARXÍS EN LÍNIA I XARRADES AMB SEXÒLOGUES

Des de la seua engegada, 'Tens sal?' va rebre una "ona de solidaritat" en els barris, amb milers de veïns decidits a ajudar cuinant, traient mascotes, anant al supermercat o fins i tot organitzant un parxís en línia.

La plataforma envia a tots els seus veïns programes diaris amb activitats per a totes les edats, com ioga, manualitats, xarrades amb sexòlogues o psicòlogues, meditació o cuina, juntament amb plans culturals com teatre, cinema, museus i música.

Amb aquestes iniciatives, la xarxa posa el seu granit d'arena perquè "aquesta crisi la passem units, en solidaritat, ajudant-nos uns a uns altres i tornant a creure en el proper, en el quotidià, en el barri".