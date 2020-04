LAB dice que el Gobierno Vasco "ha perdido una gran ocasión" para garantizar la salud de los trabajadores

En una rueda de prensa telemática, la secretaria de la Federación de Industria de LAB, Eulate Zillonizaurrekoetxea, ha denunciado el "fracaso" de la guía para arranque actividad del Gobierno Vasco que "prioriza" a las grandes multinacionales en vez de los servicios esenciales y la salud.

A su juicio, se ha hablado de "muchas medidas genéricas y pocas concreciones" y "la respuesta general ha sido inhibirse y no dar respuesta a las denuncias registradas" por el sindicato.

Al respecto ha recordado que "antes de la reanudación de la actividad no esencial se presentó más de una docena y solo ha habido cuatro respuestas en las que se lavan las manos", por lo que "esa vía no vale para nada" y hay que centrarse "en la lucha de los trabajadores en las empresas", lo que no quita que vayan a presentar "más denuncias", como la que tienen prevista registrar contra las subcontratas de Volkswagen.

En este contexto, se ha preguntado "cómo es posible que después de tantos días las denuncias interpuestas sobre actividades esenciales todavía estén sin responder". "No tenemos donde denunciar ni quien defienda la salud de los trabajadores", ha añadido.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo Vasco que "tome medidas concretas para hacer seguimiento de los planes" de reanudación de la actividad y que aclare "qué ocurrirá con las empresas que no están tomando las medidas suficientes" frente al coronavrius.

Además, ha recordado al Departamento vasco de Desarrollo Económico e Infraestructuras que "el debate sobre salud y economía es muy viejo" y "tanto dinero en TAV y tan poco invertido en salud ahora es patente".

Asimismo, ha señalado que el "objetivo de reactivar la actividad y no garantizar la salud de las personas trabajadoras de los servicios esenciales lo hace más patente". También ha criticado las decisiones adoptadas por el Departamento vasco de Salud "que van de la mano de la patronal".