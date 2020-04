Coronavirus.- Mercadona duplica les vendes de suc de taronja i millora la seua conservació

La cadena, en col·laboració amb el proveïdor J. García Carrión, també ha millorat el sistema de pasteuritzat d'aquest suc per a potenciar la conservació les qualitats de la fruita i el producte final.

Aquest suc s'elabora sota la marca Hacendado en les instal·lacions de Villanueva de los Castillejos (Huelva). La seua producció s'ha reforçat per a garantir el proveïment en el confinament, informa la companyia valenciana en un comunicat.

La demanda s'ha incrementat aquests dies tant per la millora com per la paralització temporal del servei de suc de taronja recentment espremut, unit als beneficis d'aquesta beguda rica en citrats i vitamina C.