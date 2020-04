Carrefour, farmacias...¿dónde se pueden comprar mascarillas higiénicas?

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento de Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-19 donde expone los principales usos de los tipos de mascarillas existentes. En el caso de la mascarilla higiénica, se trata de un producto no sanitario, de fabricación propia y comercial, que se recomienda para la población general sana.

Este tipo de mascarillas cubren la boca, nariz y barbilla y están provistas de una sujeción a la cabeza u orejas. Desde el Ministerio de Sanidad recomiendan su uso para la población sana, ya que "las mascarillas médicas deben ser priorizadas para su uso en personal sanitario y en casos confirmados de COVID-19, personas encargadas de los cuidados de personas con COVID-19 y grupos vulnerables".

En este sentido, este tipo de mascarillas pueden ayudar a prevenir y disminuir la transmisión del virus en determinadas circunstancias como en el transporte público o en espacios cerrados como supermercados.

Condiciones para su venta al público

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Sanidad, el proceso de fabricación de estas mascarillas debe seguir unas especificaciones técnicas prefijadas y pueden ser reutilizables o no reutilizables.

Por ello, la Orden Ministerial del 19 de abril recoge, entre otros asuntos, las condiciones necesarias que deben tener las mascarillas higiénicas para su venta al público por parte de farmacias u otro tipo de comercios. Los datos mínimos exigibles incluyen la información del fabricante, la denominación usual del producto, el contenido del envase, la composición, el periodo recomendado de uso, si son reutilizables o de un solo uso, la advertencia de que no es un producto sanitario, instrucciones de uso y si cumple con especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020.

Además, para poder venderlas a los consumidores, debe incluirse también la siguiente información:

"Los datos testados relativos a la eficacia de filtración bacteriana (BFE), y de

respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2 ), en caso de que se haya realizado test,

incluyendo en número de ensayo y el laboratorio empleado".



Si se trata de una mascarilla higiénica reutilizable debe indicarse un número de lavados máximo, así como un método de lavado o higienización.

lavados máximo, así como un método de lavado o higienización".

Carrefour pone a la venta mascarillas higiénicas no reutilizables

A partir de este sábado 25 de abril, la cadena de supermercados Carrefour dispone de mascarillas higiénicas no reutilizables para su venta al público en todos sus centros de Madrid, aunque se irá ampliando al resto de España.

Según la compañía, estas mascarillas que actúan como barrera para la prevención están destinadas a adultos y niños a partir de los 12 años, tienen una "eficacia de filtración bacteriana del 95%" y "buena respirabilidad".

No obstante, no son un producto sanitario y no deben confundirse con mascarillas médicas tipo FFP2. Desde la cuenta de Carrefour Responde han señalado que "estas mascarillas higiénicas no reutilizables, cumplen con los requisitos de filtración y respirabilidad según lo establecido en las especificaciones UNE 0064-1. Protegen la propagación del contagio".

Venta en el mercado

Ante la demanda actual de este tipo de producto no sanitario como medida de prevención frente al COVID-19, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado las especificaciones y requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso que deben tener las mascarillas higienicas de un solo uso y las reutilizables. Puedes acceder a través de este enlace.

Las farmacias también venden este tipo de mascarillas y se pueden encontrar en el mercado "mascarillas higiénicas de diferentes calidades aptas para diferentes usos", señalan desde la web de la Comunidad de Madrid. En este sentido, si vas a adquirir una es importante contar con la información sobre sus características previamente.

Esto es, comprobar si cumple con las normativas especificadas anteriormente y con los requisitos de eficacia de filtración bacteriana y respirabilidad. Para comprobarlo también puedes acceder a las normas de la UNE en su web.

Exigen la regulación del precio de mascarillas higiénicas

El Ministerio de Sanidad ya ha publicado la orden ministerial sobre la fijación de precios máximos para la venta al público de determinados productos sanitarios de protección como las mascarillas quirúrgicas desechables, que se venderán a 0,96 euros.

No obstante, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que fije "cuanto antes" el precio de las mascarillas higiénicas "en sus versiones desechables y no desechables que son las que, de momento, están recomendadas para la población sana".