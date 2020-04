Suspendida la Caballada de Atienza (Guadalajara) por vez primera en 858 años

Los cuarenta hermanos de la Cofradía de la Santísima Trinidad de Atienza, organizadora de La Caballada, ha tomado esta "dura, razonable y triste decisión" porque consideran que es la única solución posible ante la situación actual que está viviendo el país, tal y como ha confirmado a preguntas de Europa Press el secretario de esta asociación, Jesús de la Vega.

"Ni aun en la Guerra Civil se suspendió, lo único que no hubo fue gasto de gaiteros", ha señalado De la Vega, entendiendo que, no obstante, "es lo más razonable" tanto por la seguridad "de todos" como porque las circunstancias sanitarias no lo permiten.

"No hay otra alternativa, hay que adaptarse a lo que vivimos y lo primero es la salud de todos", ha puntualizado con la esperanza de que para el 2021 se pueda celebrar "por todo lo alto".

Según de la Vega, ha sido una decisión conjunta, adoptada en asamblea virtual, teniendo en cuenta la situación actual y considerando que tal y como están las cosas, tampoco hay garantías de que se pueda celebrar en los próximos meses.

De su lado, el alcalde, Pedro Loranca, ha confirmado a Europa Press la suspensión, algo que aunque la organización corresponde a la Cofradía, "es lógico porque es una romería y se junta mucha gente y está claro que no se puede".

Se trata también de una decisión histórica ya que en los 858 años que cumple no ha existido constancia documental de que se haya suspendido nunca, y la documentación escrita recoge de su lado que se ha venido celebrando de manera ininterrumpida como mínimo durante los 350 últimos años, según los libros de actas.

El deseo de la Cofradía pasa ahora por poder volver a celebrar la salvación de Alfonso VIII por parte de los arrieros atencinos medievales el 23 de mayo de 2021, fecha de la Pascua de Pentecostés del año que viene, festejo para el que hay previsto que se mantengan los cargos de prioste, mayordomo y seises provisores de este año.

Desde la cofradía de la Caballada han querido aprovechar para enviar un afectuoso mensaje de consuelo a los enfermos y a todos los familiares de los fallecidos a causa de esta enfermedad, entre ellos hermanos y hermanas de la caballada, para quienes tienen previsto encontrar un día para rezar, en la Misa de Difuntos, según el documento aprobado.

La Caballada de Atienza constituye una de las celebraciones más antiguas de España, la organizada la cofradía de la Caballada aunque cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial.