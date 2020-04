Coronavirus.- Educació ajorna les proves de certificació de les EOI i de la JQCV convocades per a maig i juny

20M EP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha decidit ajornar les proves unificades de certificació (PUC) d'idiomes de les escoles oficials d'idiomes (EOI) i les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) convocades per a maig i juny arran de la crisi sanitària generada per la Covid-19 i de l'estat d'alarma decretat per ella, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.