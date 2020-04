Toyota quiere premiar al niño más imaginativo mediante un concurso

WIKI HOW

¿Cómo creen los pequeños que será el coche del futuro? ¿por qué no aprovechar el tiempo de confinamiento para tratar de averiguarlo? Toyota España ha puesto en marcha el concurso “El Coche del Futuro”, mediante el cual niños de entre 4 y 11 años podrán entretenerse, plasmar su ingenio y tener la posibilidad de conseguir un patinete como premio.

En este caso no se trata de hacer un dibujo, sino de diseñar un coche utilizando elementos que se puedan encontrar en casa, reciclando materiales como papel, cartón, plástico o antiguos juguetes. Vale de todo menos creaciones digitales.

Habrá dos categorías, una para niños de 4 a 7 años y otra para los de 8 a 11. Se podrá participar hasta el 24 de mayo, tras lo cual un jurado formado por empleados de Toyota España tendrá la delicada e importante misión de elegir los cuatro mejores trabajos recibidos. A partir de ahí, durante la semana del 25 de mayo, serán los aficionados y seguidores de Toyota en España, a través de las redes sociales, los que elijan al ganador.

Cómo participar



Para tomar parte en el concurso tan solo hay que hacer clic en este enlace, descargar el formulario de participación, rellenar los datos y mandarlo, junto a las fotos del proyecto (en formato jpeg, img o pdf), a la dirección de correo electrónico corporate@toyota.es.

El archivo fotográfico del coche hecho con material reciclado deberá tener como nombre el que se le haya puesto al proyecto, y deberá figurar así en el formulario de inscripción. Si no se cumplen ambos requisitos, el trabajo no podrá ser considerado válido y no entrará a formar parte del concurso. Desde la misma dirección de correo electrónico se responderá confirmando la recepción de la obra propuesta para el concurso.

La comunicación a los dos proyectos premiados, los mejores de cada rango de edad o categoría, se hará durante la primera semana de junio.