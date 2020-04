La Comisión de Desescalada del Gobierno de Cantabria se reúne hoy por primera vez

El comité está integrado por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga; los consejeros de Sanidad, Miguel Rodríguez, e Interior, Paula Fernández; la directora general de Salud Pública, Paloma Navas; la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez; el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Álvaro Plaza, así como el economista David Cantarero, profesor de la Universidad de Cantabria, y el epidemiólogo Reinhard Wallman, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, entre otros.

Revilla planteó este domingo en la Conferencia de Presidentes a Pedro Sánchez un conjunto de actividades que se podrían "desbloquear" en Cantabria "sin correr ningún riesgo", entre las que se ha referido al cuidado de huertos para el autoconsumo, la recogida de setas, la práctica del surf o la pesca del cachón.

También ha pedido el presidente la apertura progresiva del comercio con medidas de seguridad como las que ya se adoptan en supermercados u otros establecimientos autorizados como los estancos y, en relación con el sector de la construcción, donde la actividad está permitida con excepciones, ha planteado dos cuestiones: que se deje trabajar a los 3.000 autónomos cántabros que se dedican a la rehabilitación de viviendas y que se levante la restricción sobre las mesas de contratación de obra pública, porque "así no podemos levantar ni Cantabria ni España".

Revilla, junto con otros mandatarios autonómicos, ha hecho hincapié en la importancia de reactivar la actividad productiva "con cautela" y ha argumentado que, si la enfermedad se ha "cebado" fundamentalmente con la población anciana, una "economía cero" causaría un "daño tremendo" a toda una generación de gente joven.

"Si no relanzamos la economía, habremos conseguido vencer al virus, pero el virus económico es mucho peor. Guardando las recomendaciones, no hay riesgo de que podamos generar una marcha atrás, pero lo que no tendría marcha atrás sería que dejemos caer totalmente la economía. Eso sería un desastre",

Además de la reunión telemática de la Comisión de Desescalada, prevista a las 12 horas, Revilla también se reunirá este lunes por videoconferencia con representantes del sector turístico a las 17 horas.

Y la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, Viaña, participará a las 17.30 horas en la reunión telemática del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.