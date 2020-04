Carmen Lomana guarda el satisfyer en la caja fuerte y no lo usa "por miedo"

La elegante Carmen Lomana es una mujer valiente, que expresa sin temor sus parecerces y opiniones en redes sociales, aunque es más miedosa para otras cosas, como por ejemplo, para usar juguetes sexuales.

Este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras, confesó que le han regalado un satisfyer, un succionador de clítoris, pero que no lo usa por miedo.

"Me han regalado un satisfyer, pero lo tengo en la caja fuerte, para que no lo vea nadie y todavía no lo he abierto porque me da miedo", confesaba la exsuperviviente, que acudió al plató como colaboradora.

A preguntas de Jordi González aclaró que su miedo es tanto que no le guste como que sí. "Imagínate que te succiona mucho y te deja hecha polvo", decía primero y ante la posibilidad de que no le ocurriera eso "imagíinate que no y estoy todo el día ahí… hasta que lo gasto", añadió.

Todo este asunto provenía de otra revelación: Lomana está "ilusionada" por un hombre con el que mantiene un contacto cercano, aunque llevan más de un mes sin verse.

Es un hombre que no vive en España y que se llama Hugo, según ella misma confesó, aunque su relación peligra. "Me estoy desinflando porque llevo mes y medio sin verle y sólo hablando por teléfono", dijo.