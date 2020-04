Terelu Campos se desmelena desde su confinamiento: "Para un trío preferiría un hombre y dos mujeres"

Terelu Campos está viviendo el confinamiento respetando las normas a rajatabla y sin salir de su casa. Un triplex que vendió antes del Estado de Alarma y en el que vive con su madre, y su gran preocupación, María Teresa Campos.

Quizá para quitarle hierro a la pandemia del coronavirus, desde allí la colaboradora ha realizado una de sus entrevistas más picantes y divertidas en la que desvela sus preferencias sexuales y sus gustos en la cama.

"Echo más de menos el afecto que el sexo con un hombre. En la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí se echa de menos la compenetración, el cariño, remar a favor o sentir que ante un problema no estás sola", confiesa la periodista a QMD!

"Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud"

Además repasa su primera vez, de la que dice que "no fue palcentera", y confiesa que "nunca" ha hecho "un trío". Eso sí, de realizarlo, ella lo tiene claro. "Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma", dice.

En cuanto al presente, la colaboradora de Merdiaset reconoce que llevaba más de cinco meses sin mantener relaciones

"Aterrorizada" por su madre

El coronavirus ha cambiado la vida de todos. María Teresa Campos, además, entra dentro del grupo de riesgo debido a su edad, 78 años. Y su hija, con quien está viviendo, se está, valga la antítesis, desviviendo por ella.

Así lo contó la veterana periodista hace unos días en una entrevista exclusiva con la revista Lecturas en donde repasa su día a día del confinamiento, que pasa con su hija y con la asistenta de esta, pero es sobre todo la primera quien no deja a la veterana presentadora tener ningún contacto con el exterior.

"Estoy supercuidada", aseguró riéndose, "tanto que no quiero ni mirarme al espejo, porque como Terelu no deja que entre nadie en esta casa, ni con mascarilla ni sin mascarilla, no me puedo poner un tinte ni cortar el pelo", comenta entre las cosas que le tiene prohibida su hija.

"Terelu lo pasa mal, le aterroriza que me pase algo", aseguró también.