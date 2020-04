Tu horóscopo diario: lunes 27 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 27 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque creas que algo de lo que te está sucediendo es injusto profesionalmente por lo mucho de esfuerzo que habías puesto y que ahora, de alguna manera, ves alejarse, no debes tirar la toalla en ningún momento. Cuanta más confianza tengas en ti, mejor te sentirás.

Tauro

Hay algunas ideas que hoy te vienen a la mente y que debes poner en práctica desde ya, no te conviene dejar pasar el tiempo y perderlo, por mucho que ahora sientas que pasa de otra manera. Toma nota de todo lo que se te ocurra y comienza a buscar información.

Géminis

No hagas ni digas hoy cosas fuera de lugar si te comunicas a través de la tecnología, porque te parecerá que no pasa nada ni van a ningún lado, pero no es cierto. Es mejor que tengas cuidado, incluso con tus gestos, ya que alguien te estará observando.

Cáncer

Una amiga o un amigo estará muy pendiente de todo lo que te sucede y eso te va a suponer un gran alivio y rebajará tensiones en estos momentos, ya que serán capaces de arrancarte una sonrisa. Déjate llevar por su humor y por lo que te propongan.

Leo

No pones demasiado interés en algo que una persona te dice por las redes sociales y harás bien porque realmente no te haría ningún bien hacerlo o, simplemente, no es cierto y te pondría en un estado algo alterado. Es mejor que busques información fiable.

Virgo

Tendrás que admitir que has perdido dinero en un asunto en el que realmente no puedes hacer nada por recuperarlo, así que es mejor que no te dejes llevar por la rabia o la desesperación. Respira hondo, dalo por perdido, asúmelo y pasa a otra cosa.

Libra

Gestionarás muy bien un tema que afecta emocionalmente a tu familia y que puede resultar algo confuso o enrevesado. Pero hoy pondrás mucho empeño en aclarar toda la situación y eso te favorece porque verán la buena voluntad y el esfuerzo que haces.

Escorpio

Has probado a aprender algo nuevo y estás en ello, pero quizá no te está convenciendo demasiado el resultado o no es tan perfecto como te gustaría y eso hoy te puede poner un poco de mal humor. Debes serenarte e intentarlo de nuevo. Es importante.

Sagitario

Date cuenta de que no todo el mundo tiene que ver la vida como la ves tu. Cada uno es libre de pensar de una manera o de vivir de una manera. Es importante que ahora tengas muy claro esto con tu familia, pero también que no tienes porqué renunciar a la tuya propia.

Capricornio

Arrancarás la semana con bastante energía y hasta buen humor porque se abre una luz al final del túnel y ya no estás tan pesimista. Aprovecha para compartir este momento con los que quieres. Así te sentirás un refuerzo en tu optimismo.

Acuario

No saltes como un resorte ante algo que veas, un gesto o un detalle que tenga alguien contigo, que no te guste demasiado. En esta ocasión será mucho más inteligente callarse y dejar pasar la situación. Ya tendrás tiempo después de decirlo abiertamente.

Piscis

No será un día especialmente interesante, más bien algo anodino, peo puedes aprovechar para plantearte estrategias que más adelante te vengan bien para empezar un estudio nuevo o un negocio. Se trata de ir construyendo algo que te servirá en un futuro.