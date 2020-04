Playa, ¿sí o no? Es una decisión que depende de los municipios

Este domingo se ha producido un importante paso dentro del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Los niños han podido salir por primera vez en 43 días y tomar el aire libre. Si bien los parques infantiles estaban cerrados, los espacios naturales han permanecido abiertos. Pero, ¿qué ocurre con las playas?

Playa sí, playa no, es una decisión que depende de los municipios. Según el Ministerio se puede pasear por espacios naturales siempre y cuando no estén a más de un kilómetro de la casa, pero no especifica más y cada ayuntamiento opta por lo que cree conveniente.

Este domingo ha sido un día de playa sin baños, pero con muchos paseos y juegos a la orilla del mar. Son seis semanas sin salir de casa y algunos niños han pisado la arena como si fuera la primera vez en Málaga. Niños con medidas de protección como mascarillas o pantallas y respetando la distancia interpersonal.

En las playas de Montgat se ha apreciado que esa medida del distanciamiento la tenían bien interiorizada. No tanto en Ibiza. Allí los baños, las tumbonas y los bañadores han formado parte de este peculiar paseo y cualquiera diría que podría ser un día cualquiera de vacaciones.

Y en Cádiz, demasiada gente en el paseo marítimo sin respetar la distancia de seguridad. En algunas ciudades como en San Sebastián la playa ven desde la barrera aunque en otras como Gijón sí que se ha podido pisar la arena.