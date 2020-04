Todas las personas infectadas por COVID-19 de la residencia Palacio del Villar (Castrillón) están curadas

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y los profesionales del Área Sanitaria lll, ha tomado muestras a todas las personas infectadas. Mediante pruebas PCR se ha confirmado su curación.

Pese a la buena noticia, la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, ha apelado a la prudencia y ha indicado que "aunque actualmente todos los residentes están curados, hay que ser cautos".

"Nos enfrentamos a un agente muy virulento y hay personas mayores que no han pasado la enfermedad, por eso no vamos a bajar la guardia. No podemos olvidar que son un colectivo muy vulnerable", ha indicado Suárez.

El primer caso positivo fue detectado el 18 de marzo. Seis días después, el 24, la residencia fue intervenida por la Consejería de Salud, que reforzó la plantilla con la contratación de 13 enfermeras y 7 auxiliares. Además, se diferenciaron espacios y zonas del centro en función de la situación de los pacientes, ya fuesen leves o asintomáticos. Quienes presentaban un cuadro más grave fueron derivados a hospitales para recibir tratamiento.

También se puso en marcha un programa de atención diferenciada para que cada profesional atendiese siempre al mismo grupo de personas, con el fin de reducir al máximo el contacto y, con ello, el riesgo de propagación del virus.

Además se llevaron a cabo dos desinfecciones de las instalaciones, tanto en el exterior como en el interior. No obstante, y pese a todas las medidas, fallecieron 12 residentes.

El centro está habilitado para acoger de nuevo a todas las personas curadas. Hoy mismo ha regresado una mujer procedente de las instalaciones del Credine, en Langreo, y en los próximos días se espera la llegada de otros dos pacientes que se están recuperando en la Fundación Hospital de Avilés y en el Hospital San Agustín.

"La experiencia de trabajar en este contexto nos demuestra la necesidad de que el entorno residencial tenga un soporte de atención a la salud consolidado y claro, el engranaje sociosanitario debe ser una prioridad para el replanteamiento del modelo de atención en las residencias", ha manifestado la gerente del ERA.

Suárez Guerra ha querido también enfatizar la labor de todo el equipo de profesionales, tanto del ámbito sanitario como del sociosanitario, para hacer frente a esta situación, sin olvidar a las propias personas residentes: "Ellas y sus familias han tenido un comportamiento ejemplar".