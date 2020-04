Revilla afirma que el discurso de Vox sobre los mayores es "terrible" pero no le ve "recorrido judicial"

Así ha contestado al ser preguntado por los medios si el Gobierno de Cantabria se plantea querellarse contra Vox por las declaraciones que su portavoz parlamentario realizó el viernes durante la comparecencia de la consejera de Empleo y Política Social, en la comisión de seguimiento del impacto del Covid en la Cámara regional.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, abogado de profesión, afirmó que en Cantabria se está produciendo un "delito" de negación de auxilio y atención sanitaria a los mayores con COVID-19 ya que a "ninguno" de los mayores de 80 años se les está ingresando en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Revilla no ve recorrido judicial a una posible querella por estas palabras "tan terribles" porque "en sede parlamentaria las personas son inviolables, pueden decir lo que quieran".

En todo caso, también considera que "no merece la pena" porque "se descalifican por sí mismas poniéndolas muchas veces para que la gente vea hasta donde puede llegar la miseria humana de aprovechar una coyuntura así para sacar rédito político".

"A ningún político se le pasa por la cabeza decirle a un médico quién tiene que ir a la UCI y quién no", ha dicho Revilla, quien ha señalado que el discurso de Vox "no es nuevo" y ha opinado que "hacer política de esa manera no es lo más edificante".

"Allá ellos si creen que con eso pueden sacar algún rédito electoral, en todo caso de alguna persona que no tenga mucha capacidad de reflexión, porque cualquiera sabe que ningún político se mete en los diagnósticos y recomendaciones que pueda hacer un médico", ha afirmado.