Empresas de turismo activo defienden que pueden adaptar sus actividades a la nueva situación

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la secretaria de TDAragón, Chus Montañés, quien ha remarcado que, ya que se trata de un turismo en el que se puede trabajar con grupos pequeños, "va a ser muy sencillo que seamos de las primeras actividades turísticas que se abran".

"La adaptación que tenemos que sufrir va a ser mucho menor que la que tienen otros sectores". Además, "con todo el tema del confinamiento, ahora la gente necesitará deporte, naturaleza, aire libre".

No obstante, el sector ha pedido que "las administraciones no pongan palos en las ruedas" y que les ayuden a la adaptación "porque va a tener que existir, aunque sea menor que en otros sectores". También ha reclamado "que los tiempos no se alarguen innecesariamente y que seamos nosotros, las propias empresas, los que podamos preparar el protocolo".

Chus Montañés ha remarcado la importancia de la participación de las empresas en elaborar los protocolos que puede necesitar el sector: "Somos lo que conocemos lo que se puede y no se puede hacer, los riesgos que corremos y las zonas de mayor peligro. Entendemos que las autoridades sanitarias tienen que poner su parte, pero nosotros como expertos en la materia tenemos que poner la nuestra".

"No es lo mismo ir a la playa que ir a un museo que ir a pasear por Ordesa, cada actividad tiene sus particularidades y en cada sitio se necesitarán unas medidas diferentes, por lo que cada subsector debe poder adaptarse en la medida de lo que necesite", ha apostillado.

En este contexto, ha considerado que el turismo activo es "mucho más adaptable" y hay actividades que "ya se hacían con grupos pequeños". Además, estas empresas ya trataban en su día a día de no trabajar con la masificación, "solo se trataría de extremarlo un poco más e incorporar la utilización de mascarillas y guantes en las actividades que se puedan llevar".

IMPACTO ECONÓMICO

Si bien es cierto que esta adaptación, por pequeña que sea, tiene un impacto económico para unas empresas que, ante el cierre de su actividad justo al inicio de la temporada por el coronavirus, se están viendo muy afectadas económicamente.

Por ello, aunque habría que conocer los detalles, ven con buenos ojos la propuesta del presidente de Aragón, Javier Lambán, de impulsar un rescate para el sector del turismo.

TDAragón cuenta con unos 50 asociados de empresas de turismo deportivo de las tres provincias aragonesas y que realizan más de 40 actividades diferentes. Se trata de la única asociación empresarial del sector en la Comunidad.