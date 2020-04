El PPCV defiende que "si a Puig le importan los valencianos dirá sí al pacto que le ofrece Bonig"

Eva Ortiz ha criticado que "han pasado más de 40 días desde el estado de alarma y Puig no concreta fechas ni contenidos de un posible pacto que permita sacar adelante la legislatura y reactivar la Comunitat Valenciana".

La dirigente 'popular' ha remarcado que desde el pasado 12 de marzo Bonig ofreció su "apoyo leal" a Puig "proponiéndole una serie de medidas e ideas para gestionar con más eficacia, este solo ha ofrecido el silencio como respuesta", ha recalcado en un comunicado.

"Quien ofrece lealtad y propuestas no merece obtener de Puig únicamente el silencio. Es evidente que no tiene ningún plan de reactivación y que no le dejan pactar. Nos preocupa que Puig parece no haberse dado cuenta de la magnitud de la crisis y sigue pensando en términos partidistas, intentando sacar rédito político ante una situación de cataclismo económico como la que se avecina", ha reprochado.

La número dos del PPCV ha indicado que "esta tierra necesita ser liderada, alguien a la cabeza que sepa qué hacer y qué medidas adoptar". Ha defendido que Bonig "ha dado un paso al frente porque cada día que pasa la tragedia económica y social se agudiza".

Por eso, incide Ortiz, "ha propuesto acordar un plan ambicioso, pero parece que no hay nadie al otro lado, solo silencio de quien no quiere sentarse y sigue dando bandazos e improvisando medidas. La factura que vamos a pagar por esta inacción va a ser millonaria".

"QUEREMOS UN PRESIDENTE LIBRE"

Eva Ortiz ha manifestado que en la conferencia telemática de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez de este domingo vuelve a verse "un Puig maniatado y sumiso ante un Sánchez incapaz que no le autoriza para sentarse con Bonig, y por abajo con unos socios de gobierno que le impiden cualquier negociación fuera del Botànic". "Queremos un presidente libre que piense en lo mejor para los valencianos", ha revindicado.

Ortiz ha señalado que "decir que es un pacto que va más allá de política y no hacer nada para reunirse dando largas cuando es necesario actuar de manera urgente es no haber entendido nada y buscar excusas para no dar la cara".

En este sentido, ha defendido que es "necesario unir y sumar fuerzas, empezando por las políticas, para la reconstrucción". "Puig tiene miedo a abrir el parlamento y fijar fecha, hora y lugar porque parece que no le dejan", ha apostillado.

La responsable 'popular' ha indicado que "es necesario retomar la actividad ya por el bien de todos". "Nadie entiende que Puig siga de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. No podemos llegar tarde también, como con la prevención del virus. Puig se ha quedado sin argumentos y no sabe qué excusas esgrimir para huir de un pacto", ha zanjado.