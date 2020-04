La campaña 'Cambia de Pantalla' conciencia a los menores de la importancia de las medidas de prevención ante Covid-19

Lavarse las manos antes y después de salir de casa, evitar el contacto con cualquier mobiliario urbano u otras personas y mantener la distancia de seguridad entre personas, son las medidas principales de prevención que todos los menores deben conocer y poner en práctica a partir de hoy.

Con el objetivo de simbolizar la importancia de estas medidas preventivas y disuadir a los menores de tocarse la cara, el Ejecutivo regional ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos de la región 60.000 pantallas de protección para repartir entre los 42.646 niños menores de 14 años de La Rioja (de 0 a 13 años). Estas pantallas, fabricadas en Arnedo, no se consideran equipo de protección individual y su uso es voluntario ya que su finalidad es representativa y simbólica para los menores.

Cada Ayuntamiento de la región ha recibido las pantallas en función al número de menores censados en cada municipio. La autoridad local es la que ha establecido los criterios y horarios de repartición que han sido comunicados a través de sus propias redes sociales y páginas web.

RECOMENDACIONES PARA LOS MENORES

Además del reparto de las pantallas, el Gobierno de La Rioja ha puesto a disposición de todas las familias toda la información relativa a las medidas de prevención que deben adoptarse con los menores para evitar el contagio por COVID-19 en las salidas de casa.De acuerdo a las medidas comunicadas desde el Ministerio de Sanidad, se recuerda que es responsabilidad de las personas adultas acompañantes el cumplimiento de las medidas de prevención para los paseos con menores en los que se debe mantener una distancia interpersonal con terceros de al menos 2 metros.

Hay que lavarse las manos antes de salir y al volver a casa y es recomendable la higiene de manos cuando tosan o estornuden y cuando toquen superficies que pudieran estar contaminadas (con agua y jabón o solución hidroalcohólica).

También hay que insistir y enseñar a la población infantil que no debe tocarse los ojos, nariz y boca. En el caso de que se vaya a acudir a lugares donde no es seguro poder mantener una distancia de aproximadamente dos metros entre las personas, es recomendable el uso de mascarilla higiénica (a partir de los 3 años) siempre que se pueda asegurar un uso adecuado de la misma. Para su uso es necesario la supervisión de la persona adulta acompañante, tener precaución de no tirar la mascarilla al suelo y si no son reutilizables, tirarlas en casa en la basura de restos asegurando posteriormente que la bolsa queda bien cerrada.

La salida y entrada en los espacios comunes de la vivienda se debe realizar de manera respetuosa, siguiendo las medidas de prevención e higiene, facilitando la convivencia y tratando de no tocar en exceso las superficies comunes.

Toda la información sobre las medidas está disponible en el siguiente enlace y las preguntas frecuentes en la web