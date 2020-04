Javier Negre habla sobre el escándalo en su programa: "Me aseguran que Alfonso Merlos me va poniendo verde"

Javier Negre es el presentador del programa de la polémica, donde salió a la luz que Alfonso Merlos estaba pasando el confinamiento con Alexia. Ha aprovechado la entrevista de Marta López en Sálvame Deluxe para aclarar las acusaciones que se están haciendo en su contra estos días.

El periodista confesó no haberse percatado de que una mujer había aparecido durante el programa en la conexión con Alfonso Merlos. "No nos dimos cuenta de que aparecía Alexia en la imagen hasta que no se enteró un tuitero y se hizo eco. Ni mi realizador ni el community manager se dieron cuenta", declaró.

Pero en las redes sociales sí que se fijaron en ese detalle y empezó a difundirse el trozo del vídeo donde aparecía Alexia en bikini en casa del periodista. Fue entonces cuando Negre le ofreció a Alfonso eliminar ese trozo, pero "me dijo que no lo hiciera, que no pasaba nada".

Así, explicaba que no había sido nada planeado por su parte, sino un error. Aseguró que si se hubieran dado cuenta de que Alexia había salido en pantalla, hubieran editado las imágenes, al ser un amigo personal.

Marta avivó la polémica confesando que no había colaborado con el programa de Negre porque Alfonso le recomendó que no lo hiciera, "porque tenía poco prestigio". Fue entonces cuando el periodista declaró que ya estos días le habían alertado que su amigo estaba hablando mal de él. "Durante las últimas semanas me han llegado mensajes en los que me aseguran que Alfonso me va poniendo verde",