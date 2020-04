Sánchez justifica los muertos en España por el turismo y Casado responde: "Turismo, en febrero..."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el fuerte impacto que ha tenido el coronavirus en España, que continúa siendo el país con más muertos por millón de habitantes, en que la pandemia ha castigado fundamentalmente a los cinco países que más viajeros internacionales reciben cada año.

"En este periodo hemos visto cómo la pandemia se ha ensañado en cinco países que se encuentran entre 7 de las mayores economías de Occidente. Los mismos cinco países que figuran en cabeza mundial en cuanto al número de viajeros internacionales", aseguró Sánchez en una comparecencia en Moncloa.

El presidente del Gobierno explicó que la pandemia se cebó en Italia antes que en España y después en Francia, Reino Unido y, por último, en Estados Unidos, "que ha pasado, momentáneamente, a convertirse enepicentro de la pandemia y hoy concentra más de un tercio de los contagios del mundo y más de la cuarta parte de los fallecimientos.

"Es evidente que sociedades y economías como las nuestras, que reciben 82 millones de turistas al año, estamos más expuestas desgraciadamente a este tipo de epidemias y golpean de manera muy dura a nuestras sociedades. No digo que sea la única causa, digo que efectivamente puede existir una correlación directa entre una cosa y la otra", explicó.

El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido por Twitter a las palabras del presidente del Gobierno y le acusó de mentir y de "incompetencia en la crisis".

Sánchez miente con las causas de las 23.000 muertes por Covid19. Decía que era por envejecimiento (pero Japón solo tiene 300) y por usos sociales (pero Portugal sólo 700). Hoy dice que es por turismo...en febrero. Todo para negar sus errores, retrasos e incompetencia en la crisis — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 25, 2020

Control de fronteras internacionales

El presidente del Gobierno ha explicado que "una de las cuestiones fundamentales" que se tendrá que incorporar en la desescalada es el control de fronteras internacionales. "Este es uno de los debates que estamos manteniendo. España y otros países lo sacaron en el último Consejo Europeo", ha indicado.

Durante su intervención ha insistido en que "no hay ningún territorio que no sea vulnerable al virus" y en los lugares donde menos ha incidido el virus la población es más vulnerable. "Hoy territorios que no han sido golpeados por la pandemia no significa que no puedan ser golpeados por el virus", ha añadido.

Sánchez ha explicado que España está por encima del millón de PCR realizados, "de los test más verosímiles". "Estamos siendo uno de los países que mayor número de test estamos haciendo", dijo.

Además indicó que se van a distribuir a las Comunidades Autónomas cerca de 800.000 test rápido adicionales, con lo cual hasta la fecha se han repartido 2,8 millones de unidades para el diagnóstico del virus.