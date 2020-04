Tu horóscopo diario: domingo 26 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 26 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy notarás que alguien está muy a tu favor y que piensa que tu esfuerzo merece mucho la pena y que eso es de agradecer. Será alguien de la familia o la pareja que te lo va a demostrar con mucho amor, algo que va a conmover tu corazón, disfrútalo.

Tauro

Echas en falta ciertos lujos que tenías antes o caprichos que te dabas y que ahora no son posibles. Eso no está tan mal como pudiera parecer porque te puede ayudar a repensar ciertas actitudes sobre la vida y mejorar en muchos aspectos.

Géminis

Tienes pendiente un tema de dinero que no se va a resolver por el momento, pero no te debes de preocupar porque en este sentido hay alguien que te va a ayudar o que va a compartir contigo lo que tiene. Será una acción muy generosa, reconócelo.

Cáncer

Hoy no te apetecerá hacer grandes cosas y es normal porque has tenido bastantes altibajos emocionales en los últimos tiempos. No te sientas mal por el hecho de no hacer nada, en múltiples ocasiones en una medicina estupenda para el alma.

Leo

No creas que tus sueños se han truncado y que ya no vas a poder hacer eso que te hace tanta ilusión. Lo que sucede es solo un aplazamiento y dentro de un tiempo, no tardando mucho, va empezar a surgir una posibilidad muy tangible de llevarlos a cabo.

Virgo

Las relaciones con tu entorno hoy serán muy agradables, en especial con los vecinos que te van a echar una mano en un asunto doméstico con el que no puedes tu solo o sola. Tu sonrisa de agradecimiento será el mejor regalo para ellos, tenlo en cuenta.

Libra

No pienses ahora en lo que ya no está y en lo que has dejado por el camino porque no es algo de lo que tengas que reprocharte nada. Mira lo que te queda y empieza ya a hacer planes en los que el miedo o la culpa no formen parte de tu paisaje.

Escorpio

A pesar de que tendrás cierto cansancio, tu energía se va a multiplicar y olvidarás ese pequeño bajón que puede darte por la mañana, pero que a lo largo del día vas a superar con creces. No te importará asumir cualquier tarea por pesada que sea.

Sagitario

Es muy posible que ni siquiera te lo hayas planteado quizá por la costumbre que tienes de hablar con una persona que está cerca de ti, pero tiene más interés en ti de lo que parece. Puede empezar una relación muy interesante para ambos.

Capricornio

Aunque no sea lo perfecto en este momento, quizá sea conveniente que aclares con la familia un asunto que significaría mejorar la convivencia bastante y que te llevaría a encontrarte mejor con todo eso. Hazlo, porque te conviene mucho.

Acuario

No sirve para nada que no dejes volar tu imaginación porque eso es lo que hoy va a dar alas a tu espíritu y te ayudará a renovarte interiormente mucho más de lo que piensas. Hay alguien cerca que te aportará una nueva idea o una nueva ilusión.

Piscis

Tu organismo debe ser hoy lo que más te importe y lo que más tienes que cuidar y proteger y en eso debes poner toda tu atención hoy. Si puedes hacer algo para mantenerte en forma, mucho mejor y si no, al menos deja cualquier hábito nocivo.