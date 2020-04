Iker Jiménez estalla y anuncia acciones legales contra quienes calumnien y difamen su programa

El periodista Iker Jiménez estalló este viernes de madrugada a final de su programa Milenio Live y anunció que emprenderá acciones legales contra aquellos que calumnien o difamen su programa.

Jiménez y su compañera Carmen Porter se refirieron a "una serie de movimientos que durante años han calumniado y difamado" el espacio del presentador, que en las últimas semanas está acumulando gran éxito con sus programas online dedicados al coronavirus.

"Cuando el público 'milenario' ve que se meten con este concepto, con temas que sienten como suyos, no lo soportan", dijo este viernes Jiménez. Carmen Porter fue quien dijo posteriormente "esto es la batalla de las redes, luego vendrá una batalla judicial con nuestro abogado".

Jiménez explicó que "esto no no es una amenaza, sino un aviso a navegantes", y que ha sido su letrado el que les ha recomendado dar un paso más: "Durante 20 años no he hecho caso a la gente que insulta y eso que sé que es lo que cuenten mentiras y se manipule. Parto de la base de que soy demócrata y cada puede opinar de lo que quiera, pero se acabó esa especie de 'que digan lo que quieran': eso es difamar".

El periodista quiso mandar un mensaje a sus seguidores: "No tenéis que ser vosotros los que caigáis en el insulto o que contestéis a la gente que solo lee el titular sin saber lo que ha pasado", aunque Carmen Porter no estaba de acuerdo: "Pues yo agradezco que la tribu salga a defendernos. ¿Por qué se tiene que callar la gente?".