Casado subraya la caída por vez primera de 400 casos activos en Medora que supone una "quiebra" en el virus

"Estamos iniciando un camino esperanzador pero estamos todavía con el coronavirus entre nosotros con transmisión comunitaria", ha advertido igualmente para no bajar la guardia.

El dato ha sido puesto en valor por la consejera durante su comparecencia, vía telemática, acompañada por el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, para dar cuenta de la evolución del coronavirus en Castilla y León, cuando se cumple la sexta semana y el día 41 desde que el Gobierno de la nación decretara el Estado de Alarma.

En su intervención, Casado se ha felicitado igualmente de que no se haya producido un repunte de casos tras la Semana Santa o los primeros días de incorporación de trabajadores de sectores no esenciales, si bien ha pedido cautela de cara al proceso de desescalada para cuya ejecución el Gobierno ha presentado un borrador que será preciso abordar este lunes con los técnicos.

Al respecto, mantiene que las CCAA entienden que es bueno tener una referencia común, "pero con capacidad de adaptarlo a sus características", mientras que con respecto al criterio provincial barajado por el ministerio Casado se decanta por la aplicación del proceso en base a las zonas básicas de salud como un "importante referente para la desescalada".

DIFÍCIL DESESCALADA EN CYL

De hecho, la titular de Sanidad es consciente de que el proceso de desescalada será más difícil de aplicar en comunidades como Madrid y Cataluña, así como en Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues en esta última hay zonas básicas de salud donde continúan aún en zona roja.

En cualquier caso, la consejera, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que seguimos en "fase de confinamiento" hasta el 10 de mayo, "en fase de establecer los criterios más adecuados para esa desescalada", que este domingo, 26 de abril, tendrá un primer escalón con la posibilidad de que los menores de 14 años, en un cupo máximo de tres y un progenitor, salgan a la calle durante una hora y a no más de un kilómetro del domicilio, entre las 09.00 y las 21.00 horas.

Sin embargo, la consejera vuelve a apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros y a la "prudencia porque al virus no se le puede engañar", en referencia a la obligatoriedad de que esos niños no se junten con otros, no se acuda a los parques y mantengan la distancia social.

De hecho, Casado ha reiterado que los niños pueden ser un importante vector de contagio, y ello a pesar de que la incidencia entre ellos ha sido muy baja, como demuestra el hecho de que la mayoría de los casos se concentra en las franjas de edad de 65 años, entre 45 y 65, entre 15 y 44, mientras que en menores de 15 años la incidencia no supera el 0,3 por ciento.

"En esta pandemia, los niños han salido bien parados", ha indicado Casado a tener de dichos datos y de que tan sólo dos han precisado su ingreso en UCI, y uno de ellos procedente de La Rioja.

EL ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA SE RETRASA

Por su parte, el estudio de seroprevalencia anunciado por el Ministerio de Sanidad y que se iba a iniciar este lunes en todo el territorio nacional no podrá comenzar en la fecha prevista, tal y como ha advertido Casado, quien achaca tal retraso en la aplicación, entre otros aspectos, a que los datos remitidos por el INE estaban incompletos.

Lo que sí ha destacado la consejera es que se trata de un "estudio muy bien diseñado, con tres oleadas, que dará una foto fija de cómo está instaurada la pandemia en España y en Castilla y León, aunque el lunes no podrá comenzar el inicio de los test ni en esta comunidad ni en el resto".

Casado también ha anunciado que se está estudiando una orden para establecer criterios a fin de priorizar la realización de test a los trabajadores que progresivamente se vayan incorporando a sus puestos de trabajo, y al respecto ha subrayado que tendrán un papel muy importante los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas y será igualmente vital la coordinación con el sistema de registro de la Junta de Castilla y León, al tratarse el COVID-19 de una enfermedad de declaración obligatoria.

En su análisis de la situación epidemiológica, la consejera también ha aprovechado para trasladar el mensaje del Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León ante la necesidad de sangre A- y 0- y también, aunque en menor medida, de A+, así como para apelar a aquellos padres con menores de 15 meses para que cumplan el calendario de vacunación.

CAÍDA DE LA VACUNACIÓN

Y es que, como así ha advertido, se ha observado una caída de la cobertura de las vacunas hexavalente, del 97 al 88 por ciento, y de la triple vírica, del 95 al 80, de ahí el llamamiento a los padres para que sigan acudiendo puntualmente, sin miedo, a los centros de salud para cumplimentar el trámite.

La consejera de Sanidad ha anunciado igualmente que continuará la modalidad de los test COVID Auto en el Río Hortega de Valladolid, no ha concretado si su departamento seguirá el ejemplo de su homóloga en Castilla-La Mancha, que remitirá a cada familia un sobre con cinco mascarillas, y sí ha asegurado que ya se han comenzado a distribuir 6.124 cajas de test destinadas a profesionales de las áreas de Atención Primaria y hospitales, residencias y pacientes.

De ellas, 117 cajas irán destinadas a la Gerencia de Emergencias Sanitarias, 467 a Ávila, 849 a Burgos, 740 a León, 263 en El Bierzo , 458 en Palencia, 855 en Salamanca, 388 en Segovia, 301 en Soria, 643 en Valladolid Oeste y otras tantas en Valladolid Este, así como 516 en Zamora.

En los prolegómenos de su intervención, la titular de Sanidad ha aprovechado para expresar sus condolencias por la muerte de la auxiliar de clínica en el Hospital de Fuente Bermeja (Burgos) Yolanda Hernández, así como para subrayar el impagable trabajo del colectivo veterinario, precisamente en el Día Mundial de la Veterinaria, no sólo en su condición de "médicos de animales" sino también por su gran conocimiento en este tipo de pandemias.

De ahí, ha incidido, que la Junta haya incorporado en su equipo de expertos al veterinario Elías Rodríguez Ferri, aunque también Casado ha anticipado el papel importante que para las pruebas de PCR van a tener los laboratorios del sistema sanitario, los que pertenecen a las universidades públicas y los laboratorios pecuarios.