Víctor Aparicio, enfermero de UCI: "Pido que este domingo no salgáis a aplaudir, no es justo que no nos hagan test"

Víctor Aparicio, enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha pedido en un vídeo publicado en las redes sociales que este domingo no se salga a aplaudir a las 20.00 h a los sanitarios como forma de protesta porque en la Comunidad de Madrid no están realizando los test de coronavirus a los profesionales de la salud.

"Me gustaría pedir que este 26 de abril la gente no salga a las ventanas, que el silencio de los aplausos de este domingo sea la voz de los sanitarios que no podemos manifestarnos. No se nos están realizando los test, no es justo", ha explicado en el vídeo.

Por este motivo, ha pedido "que nos ayudéis una vez más y no salgáis a la ventana, que el silencio sea la voz de los sanitarios que, insisto, no podemos salir a manifestarnos", ha reiterado.

Desde el inicio de la pandemia, un total de 35.295 profesionales sanitarios se han contagiado de coronavirus, según los últimos datos aportados este viernes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un 16% del total de casos. Muchos trabajadores de este sector, el más expuesto al virus, llevan denunciando la falta de material sanitario suficiente para protegerse y evitar así el contagio. A esto se suma una importante partida de mascarillas defectuosas que el Gobierno entregó a las comunidades autónomas para uso de los profesionales sanitarios, y que estos utilizaron durante 10 días.

En este sentido, el Consejo General de Enfermería de España ha presentado esta semana una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento (entre ellos Fernando Simón), por un delito contra la seguridad de los trabajadores.