Galicia, primera comunidad en realizar su propio estudio epidemiológico para detectar coronavirus

🏥 Hoxe varios centros de saúde comezaron a realizar os primeiros test dos 100.000 que se van facer en Galicia dentro do estudo epidemiolóxico do Sergas para coñecer a situación do COVID-19 na Comunidade



🔗 https://t.co/F8wE1bf57npic.twitter.com/Gk6JPg3tKf