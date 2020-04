Las teorías sobre por qué el coronavirus puede matar también a gente joven y aparentemente sana

Una de las pocas que se saben del coronavirus es que más del 80% de los infectados presenta síntomas leves, parecidos a los de una gripe o incluso no presenta ninguno. Del otro 20% sabemos que en su mayoría son personas mayores, con patologías previas. Pero aún así hay todavía casos de muertes de varones y mujeres jóvenes y aparentemente sanos, e incluso niños. ¿Cuál es la causa?

En declaraciones a la BBC, Michael Snyder, profesor y director de Departamento de Genética de la Universidad de Stanford, dice que es "la pregunta del millón de dólares". Los investigadores están desarrollando teorías y ya tienen algunas hipótesis de trabajo.

Predisposición genética

La primera y más plausible es que se trate de predisposición genética, es decir, que nuestros genes podrían tener influencia en la virulencia con la que el virus ataca nuestro cuerpo. Según Stephen Chapman, investigador de la Universidad de Oxford, "no se trata de una idea nueva. Por estudios en los que se comparan mellizos y gemelos, sabemos que la susceptibilidad a las grandes enfermedades infecciosas en el mundo como la tuberculosis, la hepatitis o la malaria, varía en parte según las características genéticas".

Chapman pone el ejemplo del virus herpes simple: "La gran mayoría de las personas expuestas al virus no se se enferman de gravedad, pero una pequeña minoría con una única mutación genética, desarrolla encefalitis herpética (inflamación del cerebro), que puede ser fatal".

Según su opinión, una mutación parecida puede explicar los casos severos de Covid-19 en gente joven. En concreto, existe un gen interesante que codifica el receptor ACE2, que está en la superficie de las células del pulmón y es la puerta de entrada que el virus usa para invadir las células de las vías respiratorias y empezar a replicarse. Este gen es polimórfico: tiene una serie de variantes comunes distribuidas en la población.

"La hipótesis es que si tienes una variante en particular, eso puede hacer que al virus le resulte más fácil o más difícil entrar a la célula, por tanto puede hacerte más vulnerable o más resistente a la enfermedad", dijo Chapman a la BBC.

Otro experto, Jean-Laurent Casaova, profesor de la Universidad Rockefeller de Nueva York, afirma que estas variaciones genéticas "pueden estar latentes por décadas, hasta que se produce una infección por un microbio particular" y eso es lo que están investigando ahora con el nuevo coronavirus.

El profesor Chapman, por su parte, cree que sería interesante saber si hay genes dentro del cromosoma X que influyen en la respuesta a la enfermedad, en relación a que son los hombres los que parece que sufren más el Covid-19 que las mujeres.

Tormenta de citocinas

Otra hipótesis es la llamada 'tormenta de citocinas': sustancias muy agresivas que el sistema inmune libera para atacar al virus. El problema está en si el sistema inmune se activa en exceso, lo que puede provocar que las citocinas acaben atacando múltiples órganos, como los pulmones o el riñón y provocar la muerte del paciente. Estas tormentas se producen en al menos un 15% de las personas que luchan contra una infección.

Otro coronavirus

Hay otra hipótesis. Según Michael Snyder, sus sospechas apuntan a "otro coronavirus que está circulando y del que no se ha hablado mucho". Se trata del HCoV-229E, que produce el resfriado común. "No sabemos si el haberse infectado previamente con este resfriado común (que obviamente no es tan severo como la covid-19) puede hacerte más inmune o todo lo contrario, más hipersensible. Pero creo que puede tener, para un lado o para otro, un efecto muy fuerte. Es posible que mucha gente haya sido infectada en años recientes (con ese coronavirus) y no lo sepa, porque lo desestimaron como un simple resfriado".

Carga viral

Hay otra hipótesis que es la de la carga viral en el momento de la exposición al virus. Según Alice Sinclair, viróloga de la Universidad de Sussex, "sabemos, por estudios llevados a cabo en China, que quienes cuidan de pacientes con Covid-19 son más susceptibles que otros porque, probablemente, están expuestos al virus todos los días, todo el día, durante sus horas de trabajo. Pero lo que no sabemos es si eso es por la cantidad absoluta de virus a la que están expuestos o el número de encuentros que han tenido con este. En términos de carga viral, cuanta más exposición tengas, más oportunidad tendrá el virus de infectar tus células donde puede replicarse".

El pero a esta teoría es que se han recogido casos de personas con una gran carga viral y pese a ello, no presentar muchos síntomas o incluso ser asintomáticos.