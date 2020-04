La temida 'enfermedad X' que la OMS anticipó hace dos años

Hace ya más de dos años, en febrero de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó una lista de enfermedades que representaban una amenaza para la humanidad, y que debían una prioridad para los Gobiernos en materia de financiación e investigación. Esa lista estaba formada por el ébola, el zika, la fiebre de Lassa, la fiebre del valle del Rift, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de nipha y los síndomes respiratorios de SARS y MERS. Pero además, incluyeron una inquietante enfermedad más. La 'enfermedad X'.

Según cuenta la BBC, en aquel momento la OMS dijo que esta enfermedad conllevaría "una grave epidemia internacional que puede ser causada por patógeno actualmente desconocido capaz de provocar enfermedad en humanos".

Los expertos ya sospechaban que, probablemente, la enfermedad X se originaría en un animal, que pasaría a los humanos y que se propagaría por el planeta de forma rápida y silenciosa, causando altas tasas de mortalidad.

En efecto, esta enfermedad X ha resultado ser el coronavirus. Así lo confirmó a la BBCJosie Golding, jefa de epidemiología de la organización de investigación Wellcome Trust de Londres.

"Enfermedad X fue un concepto que representaba algo inesperado que desconocíamos. Ahora que hemos visto cómo fueron aumentando los casos de forma sostenida y después de identificarla e investigarla para ver de qué se trataba, pienso que el Covid-19 es definitivamente la enfermedad X", asegura Golding.

Cuando la OMS incluyó esta enfermedad X en su lista lo hizo con el fin de que el mundo se preparara, pero la propia organización admite que se podía haber hecho más. Alfonso Rodríguez-Morales, que formó parte del comité de expertos que elaboró la lista de enfermedades en 2018, declaró a la BBC que "pudimos haber hecho más para financiar los esfuerzos de preparación alrededor del mundo, incluidas formas para identificar este tipo de patógenos nuevos que podían emerger".

"El problema es que previo a la pandemia la gente no conceptualizó ni visualizó lo que podía ocurrir", afirma Rodríguez-Morales, "porque lamentablemente hasta que no está instalada una epidemia o una pandemia, mucha gente no cree en realidad en la importancia o la gravedad que puede tener", señaló.