Coronavirus.- 'Renaixem', un curt posa en valor l'horta de València i el treball dels agricultors

'Renaixem' pretén reconéixer un treball fonamental que continua durant l'emergència sanitària, econòmica i social. Es tracta d'un curt impulsat per la Regidoria d'Alimentació sostenible i el centre cultural Les Naus, dirigit per David Segarra i Pepe Ábalos amb banda sonora original d'Efrén López.

Tracta de potenciar el vincle que València ha establit al llarg de la història amb la seua horta, els productes de proximitat i l'alimentació més saludable, al fil de la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible com a "referent continuat en la matèria".

"València ha entrat amb força en un mapa de valors i hàbits saludables gràcies a la seua horta periurbana, un gran tresor que ara té un valor encara major per l'esforç de les nostres agricultores i agricultors per a garantir el proveïment de productes tan necessaris com saludables", expressa l'edil d'Horta, Alejandro Ramón, en un comunicat municipal.

Sota aquest prisma, l'edil d'Innovació, Carlos Galiana, augura que el futur de la innovació a Europa va cap a una ciutat saludable, sostenible i compartida, "i eixe futur passa per l'horta i els mercats municipals".