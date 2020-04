La llamada del Gobierno chino a la familia de Yibing, colaboradora de 'El Hormiguero'

Yibing Cao, la colaboradora de origen chino de El Hormiguero, ha desvelado esta semana a Pablo Motos que el Gobierno chino contactó con su familia para saber dónde estaba ella y ha explicado el motivo de esa llamada.

"Fue a través de la Comunidad de Vivienda. Desde el principio del brote ya llamaban casa por casa para saber cuántas personas viven en cada casa, y sabían que en la mía había una persona que no estaba ahí. Estos días han llamado otra vez preguntando dónde estoy, y ahora saben que estoy en España, y preguntaron si tengo plan de volver, y mi madre les dijo: 'Esa no va a volver", aclaró riéndose.

Tal y como indicó Yibing, el motivo de la llamada no era otro que el de "controlar quién ha vueltode fuera a la ciudad".

La colaboradora contó además cómo está viviendo su familia la desescalada en China: "Después de tres meses, por fin mi padre quedó con sus mejores amigos. Iban por la calle, eligieron un restaurante en el que no había ningún cliente y se metieron dentro. Les tomaron la temperatura y las mesas estaban separadas. Ellos comían un hot pot, que es una olla hirviendo con verdura y carne, pero han cambiado y ahora eligieron cada uno su propia olla pequeña para no meter los palillos en la misma olla".

Además, Yibing explicó que en Pekín "se ha dado una nueva norma: es obligatorio poner cubiertos para servir, para que la gente no comparta, porque teníamos la costumbre de compartir". "Nosotros también, se va a acabar lo de pedir raciones de bravas", comentó por su parte la hormiga Trancas. "He pensado lo mismo", dijo a continuación Pablo Motos.

Junto al desconfinamiento en China, Yibing indicó que su madre sigue temiendo al contagio y no se atreve a salir de casa: "Mi madre no quiere que mi padre salga, le dice: 'No quiero que vayas, porque yo comparto el piso contigo".