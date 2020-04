Puig es reuneix amb experts per a avançar en el disseny d'actuacions futures davant la Covid-19

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una nova reunió amb persones expertes de diferents disciplines per a avançar en el disseny d'actuacions futures d'acord amb l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i quan se supere la situació d'emergència actual.

En la reunió, celebrada per videoconferència, s'han abordat qüestions relatives a àmbits com la salut pública, l'epidemiologia, la microbiologia, la psiquiatria, la intel·ligència artificial i el 'big data', l'ètica, la geografia o l'economia, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Així, en la trobada han participat, entre altres persones expertes, Ildelfonso Hernández, del Departament de Salut Pública de la Universitat Miguel Hernández d'Elx; Jordi Sunyer, cap del programa de Salut Infantil de l'Institut de Salut Global de Barcelona i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra; i Damià Tormo, doctor en Genètica Molecular i Immunologia per la Universitat de Bonn.

També el vicepresident de la Fundació Institut d'Investigació en Serveis de Salut, Ricard Meneu; l'expert Salvador Peiró, de la Fundació d'Investigació Sanitària Biomèdica de la Comunitat Valenciana; la subdirectora General d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, i el subdirector general d'Avaluació de la Gestió Assistencial, Ramón Limón, tots dos de la Conselleria de Sanitat Universal; el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de València, David Navarro, i el cirurgià cardíac de la Fe Anastasio Montero.

Així mateix han estat en la reunió el director d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, Francisco Pérez; la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l'Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial, Nuria Oliver, que és també científica principal de Dades en el 'think tank' Data-Pop Alliance; el catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València Joan Romero, també membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, i la catedràtica d'Ètica de la Universitat de València i directora de la Fundació Étnor, Adela Cortina.

Altres persones especialistes que han aportat els seus coneixements han sigut la científica Pilar Mateo, reconeguda internacionalment en el camp de la Química; la investigadora Aurelia Busts, experta en l'aplicació dels mètodes de la intel·ligència artificial a la lluita contra el càncer; l'investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC i Premi Rei Jaume I 2013 Xavier Querol; el catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València Rafael Tabarés, i la catedràtica de Lingüística General de la Universitat de València, Beatriz Gallardo.