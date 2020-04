La Generalitat presentarà al TSJCV un projecte que permetrà celebrar judicis per videoconferència

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat aquest divendres que el seu departament presentarà la setmana pròxima un projecte al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que permetrà celebrar judicis per videoconferència.

"Per a pal·liar els danys del col·lapse judicial que s'aveïna a causa de la crisi sanitària, hem d'apostar per l'ús de les noves tecnologies, salvaguardant sempre les garanties processals", ha explicat. Per això, assegura que la Comunitat Valenciana està "en condicions de poder oferir a tots els operadors jurídics la possibilitat de celebrar judicis per videoconferència".

Es tracta d'un projecte "pioner" en tota Espanya, ja que el sistema de reunions virtuals WEBEX (posat en marxa a l'inici de la crisi sanitària per a limitar els desplaçaments) s'ha integrat amb el sistema d'enregistrament de vistes Arconte, ja operatiu en les seus judicials valencianes que garanteix que el fitxer de vídeo i àudio no ha sigut manipulat de cap manera.

Aquest sistema permet que totes les parts d'un procediment puguen connectar-se entre elles, comparéixer davant el tribunal i que la celebració del judici quede gravada amb totes les garanties.

D'altra banda, Gabriela Bravo ha instat al Ministeri de Justícia que s'amplien els serveis essencials dels jutjats de manera que es puguen reactivar els tribunals i pal·liar així el col·lapse que amenaça al sistema judicial per l'increment exponencial de procediments derivats de la crisi sanitària.

Així ho ha expressat Bravo en la reunió que, per videoconferència, ha celebrat amb el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, la resta de consellers i conselleres autonòmics i representants del Consell General del Poder Judicial, l'Advocacia i el Ministeri Fiscal.

Durant la trobada, Bravo ha recordat que el personal mínim que treballa presencialment ara mateix en els jutjats valencians "és absolutament insuficient" i ha proposat la necessitat d'establir un període transitori en el qual s'incremente la presència de funcionaris abans de la desescalada organitzada pel Govern.

"L'única cosa que ha suspés el decret d'alarma són els terminis, però es podrien començar a realitzar un altre tipus d'actuacions judicials i fins i tot reprendre l'agenda d'assenyalaments. Tot això, acompanyat d'un pla de protecció de la salut de treballadors i usuaris", ha manifestat.

En aquests moments acudeixen als tribunals 987 de les 4.710 persones que conformen la plantilla de l'Administració de Justícia dependent de la Generalitat. No obstant això, per a Bravo, "aquest número pot ser augmentat i que les seus judicials siguen ateses per un nombre major de funcionaris ja que les distàncies mínimes poden ser ateses, així com la resta de recomanacions sanitàries".