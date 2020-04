Coronavirus.- La Generalitat està estudiant la proposta de la Unió de Periodistes d'ajudes públiques al sector

20M EP

La Generalitat Valenciana està estudiant la proposta remesa per la Unió de Periodistes Valencians per a desenvolupar un pla d'ajudes públiques per al sector periodístic de la Comunitat Valenciana i ho fa "amb un paradigma molt clar: que qualsevol mesura que es prenga serà en suport dels professionals del periodisme".